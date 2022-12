Los menorquines se quedan sin pavo de Navidad debido a las deficiencias en el matadero de Ciutadella, que incumple la normativa sobre bienestar animal. Incumple concretamente la normativa local y europea que obliga a disponer de un sistema de aturdimiento del pavo para evitar sufrimiento durante el sacrificio. No dispone del obligatorio tanque de agua con electrodos en el fondo y cuya profundidad permita sumergir de forma correcta, hasta las alas, cada animal para aturdirlo antes del sacrificio.

En Menorca el pavo criado en la isla es un plato fundamental en estas fechas. Son muchas las familias que mantienen la tradición de preparar el pavo relleno de cusscusó para la comida del día de Navidad.

El PP de Menorca ha denunciado este lunes la falta de previsión y la mala gestión de los partidos de izquierda en Ciutadella, con una sucesión de errores que impide el sacrificio de los pavos que se habían criado para estas fiestas de Navidad, con los perjuicios que provoca a los productores y la frustración para los consumidores menorquines que carecerán de este producto local.

La presidenta del PP-Menorca y consellera portavoz del partido en el Consell, Misericordia Sugrañes, manifiesta que «nos hallamos ante otro ejemplo de la ineficacia con que ha actuado durante todo este mandato el gobierno municipal de Ciutadella, que no ha sabido detectar los problemas a tiempo y después ha demostrado una evidente incapacidad para aportar soluciones».

Por su parte, la presidenta del PP-Ciutadella y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Juana Mari Pons Torres, declara que «es responsabilidad directa de la alcaldesa Joana Gomila y de los partidos que forman el equipo de gobierno de Ciutadella (PSM, PSOE y Gent per Ciutadella) dar respuesta a los productores locales, lo que implica

un trabajo que se no ha organizado, no planificado y no se ha hecho».

Pons Torres añade que “ahora todo son excusas, se lavan las manos y no son capaces de afrontar y resolver este problema, que no es nuevo, sino el resultado de no haber llevado a cabo la instalación de los equipos exigidos por la normativa en vigor para el sacrificio de los pavos».

Por su parte, la diputada autonómica y secretaria de Política Territorial del PP-Menorca, Asunción Pons, denuncia «el incumplimiento de los acuerdos aprobados por unanimidad en octubre de 2020 en el Parlament, a propuesta del Partido Popular, para que Consell, Govern y Ayuntamiento de Ciutadella definan el futuro del matadero de Ciutadella».

Asunción Pons también lamenta que «durante esta legislatura el Govern haya dado ayudas directas desde la Conselleria de Agricultura para salvar los mataderos de Palma y Manacor, pero ha marginado al de Ciutadella».

El PP-Menorca presentó una enmienda y logró incorporar una partida de 50.000 euros en los Presupuestos autonómicos del 2021 destinada a redactar el informe técnico para “definir el futuro del matadero de Ciutadella y articular todas las medidas para garantizar su viabilidad económica así como su seguridad sanitaria. Con esta aportación se tenían que empezar a desarrollar y aplicar los acuerdos aprobados por unanimidad el 22 de octubre de 2020 por la Comisión de Economía del Parlament que aprobó la Proposición no de Ley del PP, cuya autora es la diputada Asunción Pons.

Con esta PNL el Parlament también se pronunció a favor de una gestión insular del servicio de matadero de Menorca, e instó al Consell de Menorca y al Govern a impulsar, con la participación de los ayuntamientos de Menorca -y concretamente con los de Ciutadella y Maó- la insularización de este servicio.

La parlamentaria Asunción Pons lamenta que “nada de todo esto se ha hecho, y nos hallamos ante otro incumplimiento de los partidos de izquierda, que aprueban unos acuerdos, iniciativas positivas y constructivas presentadas por el Partido Popular, pero después son incapaces de gestionarlos y aplicarlos”.

El Grupo Popular -a propuesta del PP-Menorca- registró enmiendas a los presupuestos autonómicos del 2021 y 2022 en la que instaba al Govern a actuar con urgencia en el matadero de Ciutadella y destinar un millón de euros a su modernización. Pero estas enmiendas fueron sistemáticamente rechazadas.