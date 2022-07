María es el nombre ficticio de la madre de una menor de edad tutelada por el Consell de Mallorca que ha sido abusada sexualmente y a la que no ha visto desde hace dos meses. Ha intentado por todos los medios contactar con su hija hasta que el centro de acogida le ha reconocido que se ha fugado y que no conocen su paradero. Cuenta María que hace un mes que su hija está desaparecida, aunque la documentación que obra en poder de este medio indica que la fuga y la desaparición de la niña se produjo hace dos meses y una semana.

Es un nuevo caso que hay que incluir en el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca y que ha tenido que investigar el Parlamento Europeo ante la negativa, tanto del Govern de Francina Armengol como el Consell de Mallorca, a aclarar lo qué está sucediendo con el servicio de tutela.

El Govern y el Consell están en manos del pacto de izquierdas formado por PSOE, Podemos y los independentistas de Més y ambas instituciones se niegan sistemáticamente a crear una comisión de investigación sobre los continuos casos de abusos sexuales a menores tuteladas que ha ido relatando OKDIARIO.

María vive un auténtico calvario desde que hace dos años el Consell de Mallorca, que tiene la socialista Cati Cladera como presidenta, decidió separar a su hija de su madre por problemas de convivencia en el hogar, donde era maltratada por su propio hermano.

En el mes de mayo María ya interpuso una denuncia contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el organismo del Consell de Mallorca que tiene las competencias en la tutela de menores. Fue una denuncia ante la Policía Local de Palma que presentó de la mano de Antonio Estela, fundador y presidente de una asociación de ayuda a la familia y los menores. En este caso, la denuncia no fue por la desaparición de su hija sino por el intento de suicidio que había protagonizado la menor en el propio centro de acogida.

Fugada

El día 9 de mayo una educadora del centro de acogida llamó a María para comunicarle que su hija se había fugado en repetidas ocasiones y que mostraba problemas de insomnio. No le dijo nada de la desaparición, sólo que se fugaba.

Más tarde María pudo averiguar que su pequeña había sufrido crisis de ansiedad y depresión y que lloraba con frecuencia. «Lo único que quería la niña era volver conmigo y yo sólo espero el momento de poder tenerla en casa y alejada de todo este mundo de los centros de acogida, abusos y malos tratos».

Siguiendo con el relato la denunciante, la menor intentó suicidarse mediante la ingesta de pastillas y sufrió un desmayo en el instituto. Son unos datos que ha podido comprobar este medio y que oculta el Consell de Mallorca. Según la madre, su hija ha tenido que ser hospitalizada en varias ocasiones.

«Mi niña no está bien, no sé su paradero y el centro de acogida tampoco sabe nada de ella. Me dicen que la niña está conmigo, que alguien la ha visto conmigo pero esto es totalmente falso, como han reconocido los mismos educadores».

La atormentada madre cuenta que el centro de acogida del Consell de Mallorca funciona muy mal, que en ocasiones han tenido sedada a su hija, que no la cuidan y que ni siquiera le comunicaron el intento de suicidio. Añade que en una ocasión el centro de menores encerró a su hija en una habitación con otra interna. «Mi hija acabó reventando la habitación en un ataque de rabia. Además, se autolesiona en actos de desesperación. Ahora está desaparecida. Nadie sabe dónde está», añade la madre de la menor.

Finalmente, María cuenta que su hija no es escuchada por los responsables del centro de acogida y denuncia la «la ineficacia del sistema de tutelas que favorece la posibilidad de que la menor acabe suicidándose».

Ahora María y su asistente en el tema de su hija, Antonio Estela, están preparando una tercera denuncia que presentarán en esta ocasión ante la Guardia Civil, en este caso por la desaparición de la menor. La primera denuncia fue ante la Policía Local por el intento de suicidio y la segunda, por el mismo tema, ante la Policía Nacional.

Cuarto caso

El caso de la hija de María es ya el cuarto de desapariciones de menores tuteladas por el Consell que se ha conocido en los últimos meses. En enero este medio contaba que una joven de 14 años desaparecida en una localidad de la provincia de Barcelona estaba bajo la tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS. SOS Desaparecidos divulgó entonces, a instancias de la madre de la niña, el cartel anunciando la desaparición de Belén (nombre ficticio al tratarse de una menor víctima de abusos sexuales) mediante una fotografía y una descripción de sus rasgos físicos. Luego se supo que Belén estaba bajo la tutela del Consell de Mallorca y que fue derivada a un centro de la provincia de Barcelona tras haber sufrido abusos sexuales.

En septiembre de 2021, SOS Desaparecidos pidió ayuda para localizar a una joven de 17 años de edad de la que no se tenían noticias desde el 19 de agosto del pasado año 2020, cuando se la vio por última vez en la localidad mallorquina de Santa Maria del Camí. Se trataba de un nuevo caso de explotación sexual de menores tuteladas y en esta ocasión con participación de la madre de la chica. Esta menor fue localizada.

Otro caso extremadamente graves fue el desvelado por OKDIARIO en noviembre de 2021. Una menor tutelada por el Consell de Mallorca estuvo desaparecida durante más de un año, quedó embarazada y luego fue convencida de que debía abortar. Fue acompañada a una clínica especializada en abortos en Palma por una técnico del IMAS.