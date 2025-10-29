galería de fotos

Las mejores imágenes del acto del IV Aniversario de OKBALEARES en CaixaForum Palma

El evento ha coincidido con el cumpleaños de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, que ha soplado las velas

IV Aniversario OKBALEARES
Alejandro Sáenz de San Pedro, Eduardo Inda, Marga Prohens, Jaime Martínez, el comandante general de Baleares y José Francisco Conrado de Villalonga. FOTO: Rubén del Valle

OKBALEARES ha celebrado este jueves un evento muy especial por su IV Aniversario, que ha contado con la participación especial de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reuniendo a representantes de todos los ámbitos de la sociedad.

Además, el acto ha coincidido con el cumpleaños de Eduardo Inda, director de OKDIARIO y precursor de su delegación en las Islas, que ha soplado las velas en el CaixaForum de Palma.

En esta galería de fotos hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en este día tan especial para OKBALEARES, el diario de los inconformistas.

IV aniversario OKBALEARES
Jaime Martínez y Eduardo Inda. FOTOS: Rubén del Valle

IV aniversario OKBALEARES
Julio Bastida junto a Inés Ybarra.

IV aniversario OKBALEARES
Eduardo Inda atiende a los medios de comunicación.

IV aniversario OKBALEARES
El comandante general, hablando con José Luis Mateo y Francisco Martorell.

IV aniversario OKBALEARES
Invitados que han acudido al evento, entre ellos Sonia Valenzuela y Maite Arias.

IV aniversario OKBALEARES
Eduardo Inda celebrando su cumpleaños en CaixaForum Palma.

IV aniversario OKBALEARES
Vicente Gil, Javier Fresno y Eduardo Inda.

IV aniversario OKBALEARES
Marga Prohens se ríe durante la intervención de Eduardo Inda.

IV aniversario OKBALEARES
Sonia Valenzuela y Maite Arias junto a Eduardo Inda y Antonio Garamendi.

IV aniversario OKBALEARES
Jaime Martínez y Pilar R. Losantos.

