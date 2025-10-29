Las mejores imágenes del acto del IV Aniversario de OKBALEARES en CaixaForum Palma

OKBALEARES ha celebrado este jueves un evento muy especial por su IV Aniversario, que ha contado con la participación especial de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reuniendo a representantes de todos los ámbitos de la sociedad.

Además, el acto ha coincidido con el cumpleaños de Eduardo Inda, director de OKDIARIO y precursor de su delegación en las Islas, que ha soplado las velas en el CaixaForum de Palma.

En esta galería de fotos hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en este día tan especial para OKBALEARES, el diario de los inconformistas.