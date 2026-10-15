Los ‘mejores amigos’ de Koldo en Baleares encabezarán la lista del PSOE para el 29-N: Armengol y Marc Pons

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el portavoz adjunto del PSOE en el Parlament balear, Marc Pons, estarán en los puestos de salida de la lista socialista al Congreso en las elecciones del 29-N. Se da la circunstancia de que tanto uno como el otro resultan ser los políticos baleares con los que Koldo García, actualmente en prisión, tuvo mayor relación de confianza mientras intentaba colocar las mascarillas fake en Baleares y arreglar licencias para operar con hidrocarburos, respectivamente.

El volcado que hizo la UCO de la Guardia Civil de los teléfonos móviles de Koldo García dejó al descubierto un alto nivel de confianza entre el ex asistente de José Luis Ábalos y la que fuera presidenta del Govern balear. Especialmente famoso se hizo el «vale, cariño. Te mantengo informada de todo» que Koldo escribió por whatsapp al teléfono personal de Armengol.

Fue el más delator de la confianza entre ambos entre la multitud de mensajes escritos que se cruzaron en plena vorágine de búsqueda, compra y venta de mascarillas al principio de la pandemia. Unas mascarillas que Armengol acabó comprando para Baleares y que resultaron ser fake.

El socialista menorquín —ahora número 2 en la lista socialista al Congreso— Marc Pons también fue señalado por la UCO. Pons ejercía en 2021 como jefe de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La Guardia Civil acreditó contactos entre Pons y Koldo relacionados con la licencia que necesitaba la empresa Villafuel en el marco del caso Hidrocarburos. En el caso del político balear, también queda muy claro el nivel de confianza entre él y Koldo: «Qué miedo me das», llegó a responderle Marc Pons tras alguna de las peticiones del ahora presidiario.

De todos los casos de corrupción instruidos o en instrucción en los que aparece Koldo García, los máximos niveles de confianza delatados por el volcado de sus teléfonos móviles son sin duda los que tuvo con Francina Armengol y Marc Pons.

Francina Armengol ha presentado este jueves la lista al completo con la que concurrirán los socialistas baleares a las elecciones del 29-N. Armengol será cabeza de cartel y ella misma ha presentado al resto de la lista.

El número dos será Marc Pons, que Armengol ha definido como «un importante referente socialista» tanto en las Islas como a nivel nacional. Le sigue Milena Herrera, que «ha hecho un trabajo extraordinario» en el Congreso y es»una mujer fuerte, luchadora y valiente».

Igualmente, forman la lista del PSIB, por este orden, Eduard Soriano, Sara Alcaraz, Enric Mas, Azahara Peña y Xavi Colom. «Con esta candidatura estamos convencidos de que vamos a ganar», ha apostillado.