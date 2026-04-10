Un marroquí destroza coches y marquesinas con un tablón de madera de madrugada en la calle Aragón

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen marroquí por destrozar coches, sillas y marquesinas con un tablón de madera de madrugada en la calle Aragón.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares este viernes, a las 4.40 de la madrugada del pasado miércoles, la sala del 091 recibió varias llamadas de vecinos alertando de que un hombre estaba golpeando con un tablón de grandes dimensiones todo lo que se le ponía por delante en la calle Médico José Darder.

Tras recibir los avisos, las patrullas del Grupo Operativo de Respuesta se desplazaron hasta el lugar. Después de varias batidas por la zona, los agentes localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las descritas por los testigos y que llevaba consigo un tablón de madera de obra.

Al darse cuenta de la presencia de las patrullas policiales, el ciudadano marroquí huyó a la carrera del lugar con la intención de escapar de los agentes, lanzando el tablón al suelo e iniciándose una persecución.

Finalmente, los agentes lograron interceptar al hombre, quien mostró una actitud muy beligerante y una gran resistencia a los agentes, que utilizaron la fuerza mínima prescindible hasta conseguir reducir al varón.

Una vez reducido el presunto autor, otra de las patrullas realizó varias batidas por las calles adyacentes para localizar los vehículos dañados y pudieron observar que un establecimiento comercial presentaba la marquesina totalmente destrozada.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de daños y resistencia y desobediencia, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.