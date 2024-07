La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens (Campos, 1982) analiza en esta entrevista la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sostiene que para los intereses de los ciudadanos de las Islas, «Sánchez es el peor presidente de la historia» y lamenta que en un año todavía no haya tenido tiempo para reunirse con ella. «Sánchez sólo gobierna para él mismo y para su mujer, investigada por corrupción, y tiene a todas las instituciones del Estado a su servicio», afirma Marga Prohens. La presidenta también analiza la situación que sufre Baleares por la inmigración ilegal procedente de Argelia.

Pregunta.-¿Qué opina Marga Prohens de la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?

Respuesta.- En cuanto a Baleares para mí es el peor presidente de la historia del Gobierno de España,el peor para los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares. Y lo digo porque en un año todavía no ha tenido tiempo para recibirme como la presidenta de todos los ciudadanos de las Islas Baleares y poder escuchar esta agenda balear que habla de infraestructuras, de insularidad digna para los funcionarios del Estado, que habla de infrafinanciación de nuestra comunidad autónoma, que habla del problema de la inmigración, de que somos puerta de entrada de la inmigración irregular y que habla de tantas otras cosas que preocupan a los ciudadanos de las Islas Baleares. Es un desprecio total y absoluto nunca visto.

P.-No se ha reunido con usted ni se ha celebrado la Conferencia de Presidentes.

R.-Así es y por esto hemos tenido que preparar este recurso contencioso administrativo para obligarle a que se reúna con los presidentes autonómicos, como es su su obligación. Yo creo que es un hecho nunca visto en democracia que los presidentes autonómicos, que somos los representantes ordinarios del Estado en nuestras comunidades, tengamos que llevar al presidente del Gobierno ante los tribunales para que se reúna para hablar con nosotros.

P.-Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña.

R.-Ojalá todos fuéramos presidentes de la Generalitat de Cataluña. Tenemos a un presidente del Gobierno de España que es rehén de sus pactos con los independentistas y con la izquierda radical de este país. Pero sobre todo, un presidente que gobierna para él. Que no gobierna para el conjunto de los españoles. Gobierna por y para una sola persona. No tenemos Presupuestos Generales del Estado. Es incapaz de legislar y es incapaz de aplicar la única ley que ha aprobado, la Ley de Amnistía. Sánchez está en una minoría inestable jamás vista.

P.-¿Cree que sólo gobierna para sus propios intereses?

R.-Gobierna para una sola persona, él mismo, y para su mujer. Estamos viendo en los últimos meses cómo están todos los organismos del Estado, todas las instituciones del Estado, al servicio de un solo hombre y una sola mujer. Se trata de la mujer del presidente del Gobierno investigada por un caso de presunta corrupción de tráfico de influencias. Tenemos un presidente que ha sido citado a declarar como testigo y tenemos todo un Consejo de Ministros señalando a jueces, señalando a fiscales, señalando a medios de comunicación, amenazando con censuras a medios de comunicación. Como digo, estamos ante el Gobierno del retroceso democrático en España.

P.-Baleares está sufriendo una oleada de pateras desde hace tiempo. ¿Cómo está la situación de los centros de acogida?

R.-Hemos sobrepasado todos los límites. Por ejemplo, cuando hablamos de menores, los centros de atención están al 650% de su capacidad. Y yo me niego a hablar de esto en términos de solidaridad. Esto no va de quién es más o menos solidario, va de la capacidad de cada uno, de cada comunidad autónoma, de poner recursos a disposición de estas personas para que puedan ser atendidas dignamente. Esto va de dignidad. Esto no va de un reparto como ha intentado hacer el presidente del Gobierno, y que sus socios se lo han tumbado. Son niños y niñas que llegan a nuestras costas en una situación de vulnerabilidad y que merecen ser atendidos pero con condiciones de dignidad. Esto no va de a ti te tocan 100 o a ti te tocan 50.

P.-¿Y en el caso de Baleares?

R.-Yo reclamo al Gobierno de España que cuando se hable de política migratoria se tenga en cuenta la excepcionalidad de estas islas, que a diferencia de otras comunidades autónomas, Baleares es receptora de la inmigración irregular. En estos momentos tenemos las peores cifras de la historia de llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas provenientes de Argelia. Hemos sido la comunidad autónoma más perjudicada por el cambio de política internacional respecto a Argelia.

P.-¿Qué le pide Marga Prohens al Gobierno?

R.-Yo, lo primero que exijo al Gobierno de España es que asuma su responsabilidad en cuanto a la política internacional y en cuanto a las relaciones bilaterales con los países del norte de África. Después, que asuma su responsabilidad con la creación de nuevas rutas migratorias. Baleares sufre una oleada de inmigrantes que no cesa y que no va a cesar. Es una situación muy grave porque hablamos de islas, hablamos de territorio limitado, de recursos limitados y recursos que están ya muy por encima de su capacidad para poder atender a cualquier vida humana como merece la pena ser atendida.