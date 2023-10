La presidenta de Baleares, Marga Prohens, afirma en esta entrevista que el Govern que preside ha demostrado que es posible bajar impuestos sin hacer recortes en los servicios esenciales y aumentando el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Marga Prohens también señala que «hoy por hoy no hay dinero para el tranvía de Palma y la ampliación de líneas ferroviarias» y anuncia que la depuración de aguas y el ciclo del agua en general centrarán el grueso de las inversiones.

P.-¿Desarrollará el nuevo Govern el proyecto del tranvía de Palma y la prolongación del tren del Llevant?

R.- Ahora mismo no hay dinero para estos proyectos. Lo que no voy a hacer es anunciar proyectos teniendo sólo un papel. Ya lo dije estando en la oposición y lo mantengo estando en el Gobierno. La propaganda sin gestión es un engaño y el Govern de Armengol fue un gran engaño para los ciudadanos. Por eso, ellos están en la oposición y nosotros estamos gobernando. Nosotros, cuando anunciamos un proyecto es porque tenemos la financiación, porque tenemos un consenso, algo que tampoco había en estos dos proyectos que usted me nombra. No había consenso ni con el trazado ni consenso social y, sobre todo, no había fondos.

P.-Dando por hecho que se aprobarán los presupuestos todo indica que habrá un importante aumento del gasto. ¿A qué se destinará el dinero?

R.-Aumentaremos el gasto en Sanidad, Educación, Servicios Sociales e inversiones. Estamos demostrando que se pueden bajar impuestos sin hacer recortes en servicios esenciales. Lo que decía la izquierda de que al reducir impuestos íbamos a hacer recortes es falso. Nosotros hemos demostrado que se puede aprobar un techo de gasto con déficit cero y que se pueden elaborar unos presupuestos incrementando el gasto efectivo en Sanidad, en Educación y en Servicios Sociales. Hacemos todo esto y al mismo tiempo eliminamos el Impuesto de Sucesiones o el de la compraventa de vivienda a los jóvenes. Y, además, amortizaremos deuda. Esto es lo que hace un gobierno responsable.

P.-Uno de los grandes problemas de Baleares es la deficiente depuración de las aguas residuales y el ciclo del agua en general.

R.-Sí, sin ninguna duda. Tenemos por primera vez en la historia una Consellería dedicada solo al mar y al ciclo del agua. Esto demuestra la importancia que damos en este Govern al ciclo del agua. No podemos levantar la bandera de la sostenibilidad como hace la izquierda y tener vertidos contaminantes al mar cada vez que llueve. No podemos levantar la bandera de la sostenibilidad y tener fugas en las redes de agua potable o que el agua depurada acabe en el mar y tener a nuestros agricultores con una gran necesidad de agua de buena calidad. Evidentemente el agua es vital para esta Comunidad Autónoma. Habrá inversión, inversiones en agua, habrá un fondo finalista para agua y el dinero de la ecotasa no será destinado a conciertos o a patinetes. El dinero de la ecotasa irá también para agua.

P.-Hablando de la Conselleria del Mar, ¿tiene Marga Prohens alguna solución para evitar el derribo de los chiringuitos, como el Bungalow y los de Formentera, que impulsó el pacto de izquierdas?

R.-Vamos a intentarlo. Se vendió como histórico el traspaso de las competencias de Costa a Baleares y esto ha sido un regalo envenenado. Ni ha llegado tanta competencia como nos habían vendido ni los recursos humanos y materiales necesarios. Vamos a redactar una Ley de Costas para las Islas Baleares, Baleares. Soy consciente que muchos de los problemas que hay en estos momentos dependen del Gobierno de España y por eso nosotros, desde Baleares, habíamos arrancado el compromiso público de Alberto Núñez Feijóo, y así se refleja en el programa electoral nacional del Partido Popular, de reformar la Ley de Costas y el Reglamento de Costas estatal que tanto daño hacen, por ejemplo a la isla de Formentera. No tengo muchas esperanzas en que el Gobierno de España atienda ahora nuestras peticiones pero los vamos a reivindicar.

P.-¿Los fondos europeos están llegando dónde tienen que llegar?

R.-Están llegando o han llegado a las administraciones, evidentemente con un nivel de ejecución que no es el que desearíamos ni es tampoco el que se había vendido. Donde no están llegando, sin ninguna duda, es a las empresas. Nosotros ya lo denunciamos cuando se diseñó esta manera de gestionar los Fondos Europeos. Nosotros creíamos que debería haberse diseñado dando un mayor protagonismo a las pequeñas empresas, a los emprendedores. No fue así. Entonces ahora hay cosas que son complicadas de reconducir.