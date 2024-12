Manuela Cañadas: «Yo no he recibido ninguna querella, sólo quieren hacerme daño personal y político»

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, aborda también en esta entrevista concedida a OKDIARIO otras cuestiones como la querella que presentó una ex asesora del partido contra ella o la situación actual de la formación.

Pregunta.- Una ex asesora de Vox Baleares ha presentado una querella contra usted por acoso laboral, filtrando el documento a la prensa en que aseguraba ser objeto de abuso de poder y que ha necesitado tratamiento médico.

Respuesta.- Fue una ex asesora de aquí, del grupo parlamentario. Yo no he recibido ninguna querella. O sea, no le puedo decir nada porque la prensa estaba sorprendida de ello. Me preguntaban por una querella que yo no he recibido y de esto hace un mes. Y aún le digo, a día de hoy no la he recibido. Pero sí se molestaron en filtrar y escanear y a todos los medios… O sea, el daño personal y político, está claro. Pero lo que quiero decir aquí es que son cargos de confianza. Esto, evidentemente por la vía laboral no pueden ir a quejarse. Y no es el único que ha habido. Ha habido más ceses y ha habido más contrataciones. Y según lo que necesita el grupo parlamentario, pues vas escogiendo un perfil más jurídico, un perfil más político, etc. Vamos variando según las necesidades y el crecimiento que vamos teniendo dentro del grupo parlamentario. Entonces, que una persona sea cesada y a los meses después de ser cesada quiera poner una querella, pues bueno, cuando me llegue le contestaré más. Pero es como el daño personal y político, yo creo que ha quedado patente y así me lo ha reflejado toda la prensa.

P.- ¿Cuál es la situación actual de Vox Baleares?

R.- La situación del partido en las Islas está fenomenal. Hay equipos nuevos de trabajo. Las relaciones con el partido a nivel nacional son estupendas. Nuestro presidente Santiago Abascal ha crecido internacionalmente una barbaridad y esto se refleja luego en la ilusión de los votantes. También a nivel local o autonómico. Y bueno, tenemos a Patricia de las Heras como presidenta, de vicepresidente está Fulgencio Coll. Los demás miembros del Comité Ejecutivo Provincial están trabajando con equipos de trabajo, asentando bases en todos los pueblos en los que tenemos representaciones y buscando en los que no, así que estamos con buena salud.