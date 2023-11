Manuela Cañadas: «El negocio millonario y clientelar del nacionalismo catalán tiene las horas contadas»

Tras más de una década reivindicando a pie de calle la libre elección de lengua en la enseñanza, la diputada de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas (Barcelona, 1967), se pronuncia sobre el alcance del acuerdo PP-Vox en materia de libre elección de lengua que para partidos de la izquierda y separatistas en un ataque directo a la imposición del catalán y por ello, a la convivencia escolar, mientras para otros colectivos de la enseñanza, se queda corto.

Pregunta.- Los padres podrán elegir lengua en Baleares en Infantil y Primaria a partir de 2024/2025. ¿Pero hará falta un mínimo de alumnos por aula para que se pueda implantar?

Respuesta.- Después de años de lucha de la sociedad civil y tras numerosas denuncias de padres y alumnos, por fin, se acaba la dictadura lingüística del catalán y los padres, madres o tutores legales podrán escoger la lengua en la que quieren que sus hijos estudien. Los centros que deseen acogerse a este plan, lo comunicarán a la Consejería, y se tendrá que preguntar con tiempo suficiente, cuántos padres quieren español o catalán. Con la misma normalidad que escogen en otras etapas ciencias, letras o asignaturas optativas.

P.- Si la dirección del centro, el claustro escolar rechaza ofrecer esa posibilidad, qué ocurrirá teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos son sindicalistas, y no pocos directores, afines a los separatistas catalanes.

R.- No pasa nada, la libertad consiste en elegir, no en imponer. Ya hemos vivido casi treinta años de dictadura lingüística. Lo único que puede pasar, es que los padres que quieran libre elección de lengua cambien a sus hijos de colegio. El negocio millonario y clientelar del nacionalismo catalán, tiene las horas contadas, porque la ideología no tiene cabida en las aulas.

P.- ¿El respeto a la autonomía de cada centro puede por tanto chocar con el libre ejercicio del derecho de los padres a elegir la lengua para sus hijos?

R.- En parte sí, pero podrán escoger otro centro. Además, es complicado de explicar que un centro rechaza la libertad de padres y alumnos a estudiar en su lengua materna. Pierde una partida económica para la implantación, y más recursos humanos que bajarán las ratios. ¿Qué colegio puede rechazar esto por ideología política? El derecho a estudiar en lengua materna español o catalán, queda amparado con este acuerdo.

P.- ¿Han presupuestado que costará la implantación de libre elección de lengua?. ¿Cuántos profesores harán falta para llevarlo a cabo y qué demanda tendría entre los padres la posibilidad de estudiar en español?

R.- ¿La misma pregunta la hicieron cuando se obligó a los centros a implementar la dictadura lingüística del catalán? ¡Es que no lo recuerdo! Fue de la noche a la mañana y sin opción. En serio, ¿tanto cuesta aceptar la libertad? Se ha tenido en cuenta el coste y se ha previsto, pero la libertad no tiene coste. De todos modos, no se llega a un acuerdo sin que el gobierno haya previsto una dotación económica.

P.- ¿Teme que la autodenominada comunidad educativa afín al anterior Govern empiece movilizaciones y plantee huelgas para hacer fracasar este plan de libre elección?

R.- Llevo luchado en la sociedad civil diez años. Empecé dando apoyo a Hablamos Español en su lucha por la libertad. Tengo mi propia asociación, Convivencia Balear, y con mis compañeros hemos sacado a las calles a miles de personas por defender nuestros derechos y libertades, y estoy en Vox porque tiene por bandera la libre elección de lengua. Sin miedo a nada, ni a nadie, este es mi lema. Estamos asistiendo a un golpe de Estado de Sánchez y del PSOE, y a esto no le tiene miedo la comunidad educativa. A mi no me da miedo, me da pena que se critique sin saber los términos del acuerdo y me da tristeza que puedan algunos comisarios políticos coartar la libertad de los padres y alumnos. Este acuerdo respeta todos y cada uno de los puntos del Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación de Baleares, no hay motivos para movilizaciones ni huelgas. De todos modos, ya tenemos apoyo a este acuerdo PP-Vox de la Escola Católica de Baleares, la mayor patronal de la enseñanza privada y concertada. Y en cuanto expliquemos a todas las asociaciones de padres y colegios el acuerdo, no creo que haya debate en contra.

P.- Si no habrá segregación lingüística, cómo se materializará en la práctica la libertad de lengua a aquellos alumnos que decidan que quieren estudiar en español.

R.- Exactamente igual que se pone en práctica en matemáticas, según los niveles de los alumnos, o se reparten para diferentes opcionales. También dependerá de las diferentes infraestructuras de cada centro, las líneas de los mismos y la voluntad de hacerlo.

P.- En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) cuándo se podrá ejercer este derecho.

R.- En el curso escolar 2025/2026.

P.- ¿Qué porcentaje de horas lectivas tendrá en catalán, un alumno que decida en Primaria estudiar en español?

R.- Dependerá de cada centro porque se respetará la autonomía de los mismos. Al igual que ellos respetarán las horas de español de las asignaturas no lingüísticas del ámbito científico y social, y del mismo modo para los que escojan catalán.

P.- ¿Cómo va la Conselleria de Educación a publicitar este derecho y vigilar que los centros informen a los padres de que lo pueden ejercer?

R.- Por nuestra parte vamos a hacer lo mismo que llevamos haciendo desde la sociedad civil y desde nuestro partido, explicar a cada asociación, a cada padre y tutor, alumno y centro, así como a la comunidad educativa, el acuerdo al que hemos llegado. En cada pueblo y ciudad de las Islas.

P.- ¿Habrá instrucciones a Inspectores de Educación para que vigilen que la libre elección de lengua se aplica en la práctica?

R.- Los inspectores harán su trabajo, pero serán los propios alumnos que harán llegar a sus padres que sus derechos y lo que han escogido se están respetando. Al fin y al cabo, hemos llegado hasta aquí gracias a sus reclamaciones y a los que nos han hecho movilizar para defender sus derechos y su libertad.