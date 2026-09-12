Mano dura de Ibiza contra el alquiler turístico ilegal, infracciones de tráfico y transporte pirata: 27 sanciones en una semana

Mano dura de Ibiza contra el alquiler turístico ilegal, el transporte pirata e infracciones de tránsito: 27 sanciones en una semana es el balance de los dos dispositivos conjuntos desarrollados durante la primera semana de septiembre entre la Policía Local y el Consell insular.

El primer operativo, correspondiente al cuarto turno de noche del pasado fin de semana, supuso un total de 37 intervenciones, durante las cuales se formularon 17 denuncias, de las que diez fueron administrativas, seis por infracciones de tráfico y una por intrusismo.

Además, los agentes levantaron un acta por infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, dos actas positivas por tenencia de sustancias estupefacientes y dos actas por alcoholemia positiva.

El segundo dispositivo se llevó a cabo conjuntamente con los inspectores del Consell e incluyó inspecciones en 11 viviendas de uso turístico, de las que se detectaron 3 infracciones de la normativa turística y se levantaron las correspondientes actas.

En el mismo operativo también se establecieron varios puntos de control de vehículos en distintas zonas del municipio, donde se verificaron 32 vehículos. Como resultado de estos controles, se formularon 9 denuncias por infracciones en el Reglamento General de Circulación y una denuncia por infracción en el Reglamento General de Conductores. Asimismo, cinco de las denuncias formuladas fueron abonadas en el mismo momento mediante pago con tarjeta.

Por lo que respecta al control del transporte público, los inspectores del Consell levantaron 4 actas por incumplimientos de la normativa específica del sector y se procedió a la retirada de un vehículo con el servicio de grúa.

Por último, el dispositivo se completó con una inspección a pie en diferentes zonas de afluencia del municipio, donde los agentes detectaron diversas incidencias relacionadas con la ocupación del espacio público por parte de algunos establecimientos, que fueron advertidos para que se ajustaran a las condiciones autorizadas.

Estas actuaciones forman parte del trabajo coordinado que mantienen la Policía Local y el Consell para reforzar la vigilancia durante la temporada turística, combatir el intrusismo, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar la seguridad y la convivencia en el municipio.