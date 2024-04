El Mallorca peleará hoy por su segunda Copa del Rey ante un rival que acumula 23 trofeos en su vitrina, pero que lleva cuatro décadas sin catarla, desde que la ganó en 1984 en una accidentada final ante el FC Barcelona. Casi 21 años después de que el equipo de Gregorio Manzano y Samuel Eto’o le diera a la afición mallorquinista la mayor alegría de su historia una nueva generación de futbolistas dirigidos por Javier Aguirre tratará de emular a sus antecesores, aunque para conseguirlo deberá superar un camino lleno de espinas. El Athletic llega al partido con la obligación de ganarlo y consciente de que si vuelve a perder otra final quedará muy marcado.

«Estamos tranquilos, muy concentrados y sabiendo lo que tenemos que hacer», dijo ayer Antonio Raíllo en la rueda de prensa oficial mientras a su lado Javier Aguirre sonreía. «Es mi segunda final de Copa. La otra la perdí, pero fue hace 16 años. Ahora sé algo más que entonces», afirmó el Vasco, consciente de la importancia del encuentro. «Es algo histórico y queremos aprovecharlo. Estamos aquí para ganar la final».

No hay indicios sobre la alineación que planea presentar Aguirre porque hay muchos jugadores en gran forma y elegir será un problema porque es prácticamente imposible ser justo con todos los futbolistas. Son seguros Greif, Gio, Raíllo, Copete, Samú Costa y Dani Rodríguez, y éste último ni siquiera al 100×100. En cuanto al resto, puede pasar cualquier cosa, pero la gran segunda parte jugada por Sergi Darder en Valencia parece haberle dado bastantes opciones de ser titular.

En cuanto al Athletic, ahí no hay ni la menor duda. Valverde ha utilizado un once modelo durante las eliminatorias finales y no se ha movido de ahí, así que tampoco lo hará esta noche. La única duda es si en el lateral derecho jugará De Marcos o si lo hará Lekue. Si el primero está bien físicamente será el titular. A partir de ahí, lo que hay que ver es cuál es el estado real de Nico Williams, que no fue convocado al Bernabéu por problemas físicos. Lo lógico es pensar que va a ser de la partida, pero hay que verlo.

Pitará Munuera Montero junto a Prieto Iglesias, que estará en el VAR. Los tres partidos en los que ha dirigido al Mallorca el árbitro andaluz han acabado en victoria bermellona. Veremos sigue la racha.

El partido arrancará a una hora intempestiva, las diez de la noche, por lo que no habrá campeón hasta el día siguiente, el domingo siete de abril. Será de madrugada, pero o el Athletic sacará la gabarra o el Mallorca subirá al cielo. Hoy no hay término medio.

Alineaciones probables:

Mallorca: Greif, Gio, Nastasic, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samú Costa, Sergi Darder, Dani Rodríguez y Muriqi.

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Beñat Prados, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Campo: La Cartuja, 22.00 horas.