Mallorca se lanza a construir 60 kilómetros de viales cívicos para peatones y ciclistas en toda la isla

Mallorca se lanza a abrir hasta 60 kilómetros de nuevos viales cívicos para peatones y ciclistas en toda la isla. El Consell, que dirige el popular Llorenç Galmés, cuenta con un Plan de Viales Cívicos con 26 proyectos que se están ejecutando esta legislatura, en la que se invertirán unos 45 millones.

Se trata de una red nueva de espacios para peatones y bicicletas que, en seis meses y una vez acabadas las obras que ahora han arrancado, incorporará el que conectará Peguera con Camp de Mar.

Es la continuación de otro camino para peatones que actualmente comunica Camp de Mar con Andratx y el Puerto de Andratx. Ahora se alargará un kilómetro más esta vía, que irá de la rotonda de la calle de la Savina, en Peguera, a la rotonda del camino de Son Fortuny en Camp de Mar.

La institución ha adjudicado este vial a la empresa Amer e Hijos y los trabajos durarán aproximadamente seis meses. En la visita también han estado presentes la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

El vial pasa por la carretera Ma-1A y tendrá dos tramos de 3 metros de ancho. El primero parte desde Camp de Mar, se eliminan los carriles lentos de la carretera y el camino ahora se pintará por encima del asfalto.

El segundo tramo, que son los 500 metros restantes hasta llegar a Peguera, se construirá en la acera de la carretera con los mismos materiales que el camino que ya está hecho. Además, en este medio kilómetro, está previsto instalar unas barreras de acero y de madera para separar a los peatones del tráfico, y se reforzarán algunas zonas donde hay taludes con malla de triple torsión para evitar desprendimientos de piedras o tierra.

Es un proyecto que afecta a los términos municipales de Calvià y Andratx, y se ha elaborado de manera coordinada con sus ayuntamientos para atender las necesidades de los municipios.

La obra cuesta 1,5 millones de euros y está financiada con los 30 millones cedidos a través de un convenio con el Govern. Un dinero que se extrae del fondo de insularidad y que tiene como objetivo mejorar y modernizar la red viaria de Mallorca, fomentando la movilidad sostenible.