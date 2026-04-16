Mallorca se convierte en la cantera de confianza para empresas de EEUU gracias al auge del teletrabajo

Mallorca ya no solo exporta turismo; ahora exporta talento. En un mercado global donde la oficina física pierde relevancia, los profesionales de la isla se han convertido en el objetivo estratégico de las empresas de Estados Unidos que buscan alta cualificación y dominio del inglés. Ricardo Rodríguez, experto en gestión de equipos a distancia y fundador de Loopae, cómo ha logrado conectar el potencial mallorquín con las grandes potencias norteamericanas, transformando el teletrabajo en una ventaja competitiva que reduce costes y derriba fronteras.

Pregunta: Ricardo, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas exactamente?

Respuesta: Loopae es una empresa de talento internacional donde seleccionamos todo tipo de profesionales que trabajan en remoto. Trabajamos tanto para empresas que buscan trabajadores en Latinoamérica, como también, por ejemplo, empresas estadounidenses que consiguen trabajadores en remoto en España.

P: ¿Qué es exactamente una empresa de trabajo en remoto en este contexto?

R: Básicamente, hay muchos perfiles y también muchas empresas que tienen ya la cultura de poder trabajar en remoto y no se centran en contratar solo en su localidad. El mundo es muy amplio; por ejemplo, en Latinoamérica hay muchísima población y también los costes laborales son inferiores Entonces, hay una ventaja competitiva; se puede seleccionar personal, por ejemplo, para marketing, programación, como para atención al cliente y todo tipo de perfiles.

P: ¿Cuál es el perfil de la persona que trabaja en remoto hoy en día?

R: ¿Te refieres al candidato, al empleado? Pues es una persona relativamente joven, aunque ya esa barrera se está quitando, tecnológica, formada y que quiere abrirse oportunidades no solo en su localidad.

P: ¿Y qué tal está siendo la aceptación de este modelo aquí en Baleares?

R: La verdad es que estoy contento. Cada vez se está expandiendo más la idea de encontrar personal no solo en tu localidad y se abre un mundo de posibilidades el hecho de poder contar con profesionales de todo tipo y no centrarse solo donde se vive.

P: ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto?

R: Yo fundé un e-commerce alcanzando una facturación anual de 15 millones de euros, donde parte del personal también estaba trabajando en remoto. Vi que el sistema funcionaba y, tras esa idea, me lancé a ello para poder ayudar a otras empresas igual que me ayudó en mi caso con el e-commerce.

P: ¿Hay mucho talento aquí en Mallorca?

R: Hay mucho talento. Es competitivo y encima es un talento que también se maneja con inglés, que es una de las cosas que piden para Estados Unidos: un buen nivel de inglés. Y es eso, igual que para Estados Unidos los costes de contratación son bastante elevados, encontrar personal aquí en Mallorca también les favorece.

P: ¿Cuáles son las principales vías de negocio o qué es lo que más demanda la gente?

R: Yo estoy muy centrado en el e-commerce, aunque también veo empresas tecnológicas. En cuanto al e-commerce, los perfiles más demandados son atención al cliente, marketing, gestión de catálogo y programadores. Esos son los principales perfiles, aunque está abierto a todo tipo. Ahora, por ejemplo, también redes sociales y el tema de edición de vídeo es un tema bastante demandado.

P: Para ser competitivos actualmente, ¿es necesario trabajar en remoto?

R: Es uno de los factores, sí. Ayuda no solo en los costes, sino también en la diversidad de talento. El hecho de poder tener personal híbrido, tanto en oficina como en remoto, sí que es una ventaja competitiva porque encuentras perfiles muy determinados más fácilmente buscando en todo el mundo.

P: ¿Vuestra empresa qué hace exactamente? ¿Sois intermediarios?

R: Ayudamos a empresas a incorporar talento remoto cualificado, principalmente desde Latinoamérica. No somos un intermediario tradicional, sino un partner que acompaña todo el proceso: entendemos el perfil que necesita la empresa, buscamos y seleccionamos a los candidatos más adecuados y, si lo desean, también nos encargamos de la contratación y la gestión de pagos internacionales. Nuestro objetivo es que la empresa pueda centrarse en el crecimiento del negocio mientras nosotros nos ocupamos de que tenga el equipo adecuado, de forma rápida, eficiente y sin fricciones operativas.

P: ¿Habéis ayudado ya a muchas empresas a encontrar gente?

R: Pues sí, la verdad es que cada día estamos creciendo y actualmente hemos ayudado a más de 50 empresas en las que buscamos todo tipo de perfiles.

P: ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha para que se atreva a dar el paso al remoto?

R: La cuestión es darse cuenta de los beneficios y de que también no hay riesgo: en el hecho de que si no se contrata, no se paga nada. Se abre un abanico de posibilidades a todo tipo de talentos.

P: ¿Cómo se te ocurre a ti personalmente poner esto en marcha viniendo de otros sectores?

R: Una de las características es que en el otro negocio, en el e-commerce, los márgenes eran muy ajustados y había que tener un control muy grande en costes. Entonces, eso era una ventaja competitiva para poder encontrar todo tipo de talento. Pensé que muchas empresas también tienen márgenes reducidos y el hecho de poder ayudarlas a optimizar sus costes iba a tener sentido, y así ha sido.

P: ¿Qué empresas de Mallorca crees que funcionarían mejor si implementaran el remoto?

R: Para empezar, cualquiera que tenga una capacidad y flexibilidad, que tenga unas guías para trabajar en remoto. Por ejemplo, todo tipo de empresas llevan contabilidad; el hecho de poder contar con personal que haga la conciliación o la facturación… eso va a todo tipo de empresas; lo que pasa es que muchas no se atreven a dar el salto al remoto. Luego ya están los más especializados, tipo e-commerce, tecnológico o venta digital, donde sí están más acostumbrados a trabajar por proyectos.

P: ¿Existe una diferencia económica real entre tener, por ejemplo, a los contables en la oficina o tenerlos en remoto?

R: Sí, la diferencia económica es grande. Puede ser un ahorro de coste laboral de entre un 50% y un 60% respecto a España. Y en Estados Unidos igual: una persona en Estados Unidos, por el nivel de vida, tiene un coste mucho más elevado, y aquí encuentran personal mallorquín también con mucho talento y con menos coste.