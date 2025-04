El Mallorca busca un extremo top para la próxima temporada

La ausencia de un extremo nato ha sido una de las principales carencias del Mallorca esta temporada y la intención de la secretaría técnica es solucionar ese problema de cara al curso 25-26. En consecuencia uno de los grandes objetivos de Pablo Ortells es fichar a un jugador de banda diferencial, aunque para eso será necesario llevar a cabo un traspaso que dote al club de la liquidez suficiente como para poder ir al mercado con ciertas garantías. De no ser así, no quedará otro remedio que bajar mucho el listón.

Ya se ha comenzado a hablar en el Mallorca de la próxima temporada, aunque de momento sólo con esbozos porque no es lo mismo jugar competiciones europeas que no hacerlo, e incluso dentro de este mismo escenario no es lo mismo clasificarse para la Europa League que para la Conference, ya que los ingresos son muy distintos.

Sea como sea, en cualquier caso, sí que hay algo que el entrenador ha dejado claro a Pablo Ortells que quiere para el curso 25-26: un extremo top. Tanto la apuesta de Chiquinho como la de Valery no han salido bien, Robert Navarro es casi seguro que abandonará el club a final de temporada y va a haber ahí un agujero importante que Arrasate quiere cubrir de manera perentoria.

La dirección deportiva lleva ya tiempo detrás de un extremo. De hecho la idea es traer a dos, uno para cada banda, pero si hacemos caso a los antecedentes de mercados anteriores no podemos esperar movimientos rápidos porque la inversión vendrá marcada no sólo por las bajas antes mencionadas, sino por los traspasos que puedan producirse.

La idea es vender a Samú Costa -porque existe un compromiso con su representante- y a Larin o a Muriqi, preferentemente al canadiense, pero todo dependerá de las ofertas que se reciban y lo cierto es que la cotización del portugués ha caído bastante. En cuanto a Larin, será muy complicado acercarse ni siquiera a lo que se pagó por él al Valladolid. De hecho, quien tiene más mercado es Muriqi, al que quieren en Turquía, pero el objetivo inicial es prescindir de Larin. Queda también la posibilidad de vender a Maffeo, pero por ahora no hay ofertas por él.