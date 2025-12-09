Mallorca y Atlético Baleares, ante un espectacular sorteo de Copa

Mallorca y Atlético Baleares están hoy ante un espectacular sorteo de Copa del Rey que deparará la identidad de sus rivales en la eliminatoria de 16avos de final que se celebrará la próxima semana, entre los días 16 a 18 de diciembre, aunque en el caso de los de Arrasate es seguro que jugarán el martes 16 dada la proximidad del último partido de Liga del año, programado para el viernes 19 de diciembre en Mestalla ante el Valencia.

La horquilla de los posibles rivales del Mallorca es muy amplia: desde un equipo de su misma categoría hasta un enemigo de Primera Federación, aunque atendiendo al cálculo de posibilidades lo más probable es que se enfrente a un Segunda División en su campo porque sólo hay dos opciones de que sea un Primera Federación y apenas una de que sea de Primera.

El Atlético Baleares, en cambio, lo tiene mucho más claro: su rival sólo puede proceder de uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa en Arabia el próximo mes de enero o, lo que es lo mismo, Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic. Por supuesto en el Estadio Balear cruzan los dedos para que toquen Madrid o Barça y está claro que, aún siendo grandes los cuatro, el menos atractivo -entre comillas- sería el Athletic de Bilbao.

El sorteo arrancará a la una del mediodía en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas y el Atlético Baleares será el segundo en conocer su rival tras el sorprendente Ourense, que ya ha dejado en la cuneta a dos equipos de Primera esta temporada.

Los 32 clasificados para 16avos

Supercopa: Athletic, Atlético, Barcelona, Real Madrid

LaLiga EA Sports: Alavés, Betis, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Villarreal, Sevilla, Valencia, Celta

LaLiga Hypermotion: Albacete, Cultural, Deportivo, Eibar, Huesca, Racing, Sporting, Granada, Burgos

Primera RFEF: Eldense, Guadalajara, Real Murcia, Talavera

Segunda RFEF: Atlético Baleares

Copa RFEF: Ourense CF