Lucas Victoriano, puesta de largo como entrenador del Palmer Basket

Lucas Victoriano ya se pronuncia como entrenador principal del Palmer Basket Mallorca Palma. El técnico argentino ha sido presentado en el Hotel THB El Cid en una fecha que ya queda marcada en el calendario de la historia del club. El presidente de la entidad, Vicenç Palmer, y el director deportivo, Juanan Serra, han acompañado al preparador en el evento en el que Victoriano ha expresado sus palabras iniciales tras su desembarco en el equipo turquesa.

El dirigente, Vicenç Palmer, ha tomado la iniciativa en el acto y ha intervenido en primera instancia. El mandatario ha razonado: “Cuando nos apareció la opción de poder contratar a Lucas, no nos lo pensamos en ningún momento; es el entrenador ideal, tiene liderazgo, compromiso y muchas ganas de crecer con el proyecto”.

Por su lado, Juanan Serra ha recalcado: “La manera que tiene Lucas Victoriano de ver el baloncesto se ajusta mucho a lo que queremos transmitir a nivel deportivo como equipo”. Serra ha apuntado: “Creo que será una buena integración y que será un proyecto que nos ayude a crecer, que es lo que pretendemos como club y como estructura deportiva”.

Lucas Victoriano ha manifestado: “Me hace mucha ilusión poder estar en una presentación de un equipo de esta liga; soñaba con entrenar en España; mi ilusión es la de un debutante”. El entrenador ha añadido: “Es un proyecto ambicioso, con gente seria y comprometida; en este aspecto es donde más feliz estoy”.

El máximo responsable del banquillo del Palmer Basket ha afirmado: “Estoy totalmente convencido de que vamos a hacer una buena temporada, que vamos a disfrutar; me gusta la plantilla y me gusta el club”. Victoriano ha subrayado: “Los próximos objetivos no van a ser otros que el representar al equipo y al club de la mejor forma posible con esfuerzo”.