Larin no pudo con Messi en el arranque de la Copa América

Cyle Larin no pudo con Lionel Messi, pero dejó para la estadística un buen partido en el que fue su debut en la Copa América. Canadá cayó derrotada 2-0 ante la Argentina de Lionel Scaloni, pero no fue ni mucho menos un encuentro plácido para la campeona del mundo, que no sentenció el resultado hasta el minuto 88. Larin permaneció durante casi todo el choque en el campo y tuvo una buena actuación.

El delantero del Mallorca formó el ataque titular canadiense con el goleador del Lille Jonathan David, pero el que llevó más peligro por el bando norteamericano fue el carrilero zurdo del Bayern de Munich Alphonso Davis, de 23 años, que puso en evidencia a Nahuel Molina y que sirvió desde su banda varios centros que ni Larin ni David pudieron rematar.

Tras finalizar 0-0 el primer tiempo Argentina se adelantó a los cuatro minutos de la reanudación con un gol del delantero del Manchester City Julián Álvarez. La «araña» remató un pase de centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister para batir al portero del Portland Timbers Maxime Crepeau, que no pudo hacer nada para evitar el primer tanto del encuentro.

Canadá se lanzó a por el empate y Larin tuvo un par de llegadas peligrosas, pero la defensa argentina controló bien a los norteamericanos y el delantero del Mallorca abandonó el campo a los 80 minutos para ser sustituido por el atacante del Toronto Richie Laryea. Ya en la recta final Messi le filtró un gran pase al delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez, que batió al portero con un disparo raso.

Canadá volverá a jugar en la madrugada del miércoles al jueves ante Perú, en un encuentro absolutamente decisivo si quiere avanzar hacia la siguiente fase en esta Copa América. El Mallorca espera que Larin se revalorice en esta competición, tras una temporada en la que su delantero, por el que le pagó siete millones de euros al Valladolid el pasado verano, sólo pudo convertir tres goles en la Liga. El deseo del club sería recibir por él una oferta que igualara esa inversión, aunque todos son conscientes de la dificultad de que eso suceda.

Canadá, que coorganizará el Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y México, cuenta con la que probablemente sea la mejor selección de su historia, con jugadores no sólo del nivel de Larin, David o Davis, sino también del extremo del Inter Buchanan o de los centrocampistas Eustaquio (Oporto) y Koné (Watford).