Largo y tortuoso final de Liga

Por si ustedes albergaran la menor duda acerca del desinterés de los ejecutivos del Mallorca en la factoría de Son Bibiloni, sepan que, tal como figura en el acta arbitral del partido, el filial se presentó en el campo del Europa el pasado fin de semana sin el equipaje para jugar, se lo olvidaron según recoge el árbitro que le dijeron. El diario Sport, por su parte, informa del acercamiento de Marc Doménech al Barça con conocimiento del club que, lejos de convencer al futbolista para quedarse, habría solicitado un millón y medio por su traspaso. Otro que se suma al éxodo de la cantera que el presidente Kohlberg, el financiero Díaz y el director deportivo Ortells, aseguran cuidar y proteger.

El mandamás no está muy contento con algunas cosas que ve y quiere hacer cambios importantes en la planta noble de Son Moix, en la de Son Bibiloni debería poner en marcha la excavadora. Sin embargo si quien le informa es el consejero delegado pintan mal tanto los cambios como la información. A Maheta Molango le costó el despido a modo «business & bussiness».

El equipo que ha dejado Gustavo Siviero va a formar jóvenes en competencia con el Rotlet, con todos mis respetos para el club de El Molinar. Los mayores están a punto de firmar una buena temporada, pero no un gran campeonato parodiando las palabras del mismísmo técnico, Jagoba Arrasate. Siempre les quedará un vídeo para rememorar la Supercopa y enseñárselo a sus nietos. De la decadencia experimentada durante la segunda vuelta ni hablemos. De la disonancia entre banquillo y vestuario, tampoco.

Las reivindicaciones de Leo Román, Abdón y Antonio Sánchez, se lavan en el vestuario. Pero nos quieren hacer creer que el Betis pagará ocho millones por Maffeo, el Atlético de Madrid se muere por Samu, Muriqi es objeto de deseo en todo el mundo, Asano es la pieza para tener contento al patrocinador japonés y, ¡vaya por dios!, Larin no tiene ofertas. ¿Por qué será?

Los árboles de la excelente e insospechada clasificación, quizás no nos dejan ver el bosque. O la selva. Long and winding road (The Beatles). Largo y tortuoso camino (final de liga).