El BOE lo hace oficial: el próximo puente de 3 días será sólo en esta ciudad de España

Aunque el calendario laboral de 2025 ya está bastante definido, aún hay algunas sorpresas que se guardan para determinadas localidades. Una de ellas es Barcelona, donde el próximo puente de tres días será una realidad gracias a una festividad muy arraigada en la cultura catalana: la Segunda Pascua, también conocida como Pascua Granada. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya lo ha confirmado, y el lunes 9 de junio será festivo en la capital catalana. Un festivo que cae en lunes por lo que al juntarse con el fin de semana, permitirá que la ciudad condal pueda descansar en ese esperado puente de 3 días.

Este festivo local no es nuevo, pero su carácter móvil hace que muchos no lo tengan presente hasta que se acerca la fecha. Se celebra siempre 50 días después del Domingo de Resurrección, es decir, el lunes siguiente al Domingo de Pentecostés. En 2025, como la Semana Santa ha caído más tarde de lo habitual, la Segunda Pascua también se ha desplazado en el calendario. El resultado es que quienes viven allí dónde se celebra, van a tener un fin de semana largo perfecto para desconectar justo antes del inicio del verano. De este modo, y mientras el resto de España vivirá ese lunes como una jornada laboral habitual, los barceloneses (y los vecinos de algunos municipios del área metropolitana) podrán disfrutar de un merecido descanso de tres días consecutivos, del sábado 7 al lunes 9 de junio. Un pequeño oasis en medio del calendario que muchos aprovecharán para viajar, hacer planes en familia o simplemente tomarse un pequeño respiro en forma de puente de 3 días.

El puente de 3 días que llega a Barcelona

La Segunda Pascua no es una fiesta nacional, pero sí una de las celebraciones más tradicionales en Cataluña. Su origen está directamente ligado al calendario litúrgico cristiano, aunque su conmemoración hoy día tiene un marcado carácter cultural y social. En muchas localidades catalanas, se vive como una jornada de reencuentros familiares, comidas populares, actividades al aire libre y, sobre todo, descanso.

En Barcelona, la fiesta de la Segunda Pascua, es una de las que el Ayuntamiento suele establecer para el calendario laboral de la Ciudad Condal, y que tienen que ver (recordemos) con los dos días festivos locales que puede elegir cada municipio. A diferencia de otras ciudades españolas, donde el calendario laboral ya no permite más descansos hasta el verano, en la capital catalana este lunes 9 de junio será un pequeño respiro antes de la llegada del calor estival.

Un puente exclusivo que no se repetirá en toda España

Lo llamativo de esta festividad no es sólo su carácter local, sino el hecho de que será el único puente oficial de tres días en esa fecha en toda España. Ninguna otra comunidad autónoma ni ciudad celebra festivo el lunes posterior al Domingo de Pentecostés. Esto convierte a Barcelona y a algunas ciudades cercanas en una excepción privilegiada, al menos durante ese fin de semana.

Además de Barcelona, otros municipios como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs o Cornellà de Llobregat también han optado por mantener la Segunda Pascua como festivo local. Sin embargo, no todas las localidades catalanas lo celebran. La decisión depende de cada ayuntamiento, que debe elegir en el calendario laboral dos días no laborables propios. Por tanto, incluso dentro de la propia Cataluña, el lunes 9 de junio no será festivo en toda la comunidad.

Qué es y cómo se celebra la Segunda Pascua

La Segunda Pascua, también conocida como Pascua Granada o Cinquagesma en catalán, es mucho más que un simple día libre en el calendario laboral. Se trata de una celebración de raíces religiosas profundas, que conmemora el momento en que, según la tradición cristiana, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Este evento, que marca el nacimiento simbólico de la Iglesia, tiene especial relevancia para muchas denominaciones cristianas y se celebra siempre el lunes posterior al Domingo de Pentecostés.

En Barcelona, esta festividad no sólo se respeta como día no laborable, sino que además se vive con un aire festivo muy particular. Uno de los actos más característicos es el desfile de los Cors Muts, unos coros populares que recorren las calles del barrio de la Barceloneta. Aunque su nombre, Coros Mudos, pueda sugerir silencio, es todo lo contrario ya que llenan el barrio de música, alegría y tradición.

Lejos de limitarse a un acto religioso, la Pascua Granada en la ciudad se convierte en una celebración viva y participativa, donde lo espiritual se entrelaza con lo festivo. Familias, vecinos y visitantes se suman al ambiente festivo que invade las calles, disfrutando de un día que combina historia, fe y cultura popular. Un momento especial del año que, además de regalar un puente a los barceloneses, les ofrece la oportunidad de reconectar con sus tradiciones y con el pulso más humano de la ciudad.