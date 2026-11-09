A juicio por perseguir a un hombre hasta su trabajo e intentar matarlo clavándole unas tijeras en la espalda en Palma

Intentar mediar en una pelea ajena casi le cuesta la vida a un ciudadano en Palma. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este lunes a un hombre acusado de perseguir a otro hasta su trabajo e intentar asesinarle clavándole unas tijeras por la espalda. La Fiscalía solicita para el individuo una condena de ocho años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los acontecimientos tuvieron lugar en la madrugada del 27 de mayo de 2025, cerca de la una de la madrugada. Dentro de un establecimiento de la capital balear, un individuo comenzó a encararse, increpar y forcejear con varias personas que se encontraban en el lugar. Al presenciar el conflicto, otro hombre intervino con la única intención de calmar los ánimos y frenar el enfrentamiento. Lejos de apaciguar el ambiente, su mediación desvió la ira del agresor hacia él.

Pensando que el incidente había quedado zanjado, la persona que intentó poner paz abandonó el local para dirigirse a su puesto de trabajo. Sin embargo, el atacante no dio el asunto por terminado: lo siguió de cerca durante todo el trayecto hasta alcanzar su destino laboral. Una vez allí, se produjo un nuevo forcejeo en el que el perseguidor sacó unas tijeras y, según el escrito acusatorio, con el claro propósito de terminar con su vida, se las clavó de lleno en mitad de la espalda.

Tras el apuñalamiento, el atacante huyó a la carrera, pero la Policía Nacional, alertada para auxiliar al herido, logró localizarlo e interceptarlo poco después.

El ataque provocó daños médicos de extrema gravedad. El arma blanca alcanzó el tórax de la víctima, causándole un desgarro en la parte inferior del pulmón izquierdo y la entrada de aire en la cavidad torácica, lo que colapsó parcialmente el órgano respiratorio.

El afectado tuvo que ser trasladado de urgencia directa al quirófano para que los cirujanos le insertaran un tubo en el pecho con el fin de drenar el aire y los fluidos acumulados. Pasó nueve días ingresado bajo tratamiento con antibióticos y calmantes, y requirió un total de 42 días para su completa recuperación, quedándole como secuela permanente una cicatriz en la espalda.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público concluye que el agresor persiguió activamente a la víctima y la atacó de forma letal, aunque contempla una circunstancia atenuante debido a que el acusado presentaba una alteración psíquica que disminuía de forma parcial su capacidad para comprender lo que hacía o controlar sus actos. Por ello, la acusación se centra en el intento de homicidio frente al delito de lesiones con arma.

Junto a la petición de ocho años de prisión, se solicita una orden de alejamiento que prohíba al procesado acercarse a menos de 300 metros del afectado o comunicarse con él a lo largo de nueve años. Asimismo, la reclamación exige una compensación económica de 4.842,34 euros por los días de curación y la marca estética resultante, además de 2.500 euros adicionales para compensar las pérdidas económicas sufridas al no haber podido trabajar durante dos meses.