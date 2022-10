El juez José María Asencio presenta en Ibiza su primera novela ‘En busca de la irrealidad’

El juez José María Asencio (Alicante, 1988) presentó ayer tarde en el Ocean Drive de Ibiza su primera novela de ficción En busca de la irrealidad, en medio de una gran expectación.

Joan Riera, del restaurante Ca n’Alfredo, fue el encargado de presentar la obra del joven magistrado, en un acto que contó con la intervención de la ex defensora del pueblo María Luisa Cava de Llano.

Asencio, juez de lo penal en Barcelona, profesor universitario y consultor internacional, eligió la isla pitiusa por ser un lugar «especial para él» al que trata de escaparse a menudo y donde tiene grandes amigos.

Entre los asistentes se encontraban Pepe Navarro, Marta Torres, Marta Díaz, Vicente Roig, Alberto y José (Vintage Ibiza), Pocholo Martínez-Bordiú y Jaime Colomar.

La novela está ambientada en Barcelona, en las calles de El Raval, donde reside el protagonista, Manuel, en los jardines del Teatre Grec y bajo las luces que de noche iluminan el Turó del Putxet. Retrata a un grupo de artistas jóvenes que se reúnen y hablan de arte, del amor y de la vida.

«Barcelona se representa como una ciudad mágica, donde todo puede ocurrir y donde la caída del sol es un punto de inflexión que nos permite el tránsito entre dos universos, el diurno, más predecible, y el nocturno, en el que lo material se torna confuso. Al fin y al cabo, la noche debilita los corazones. Y los personajes, reales en la irrealidad de la ficción, son tan humanos como cualquiera de nosotros», explicó el autor.

Asencio publicó la novela hace año y medio, si bien la pandemia le obligó a retrasar muchas presentaciones. Durante su intervención ante el público ibicenco, quiso resaltar un tema consustancial a la obra: la libertad individual, «amenazada hoy en día, paradójicamente, por quienes se erigen en sus más fervientes defensores».

«Si alguno de ustedes me pregunta qué es lo que pretendo con este libro, me resultaría difícil contestar en pocas palabras. Pero si tuviera que hacerlo, si me viese en esa tesitura, alzaría mi voz y diría bien fuerte que mi fin último es reivindicar aquello que no puede perderse, aquello que no puede desaparecer, aquello por lo que se perdieron tantas vidas preciadas en el pasado: el librepensamiento, la libertad de ser, de existir y de opinar», manifestó el juez a los asistentes.

Asimismo, reivindicó la importancia de la música en En busca de la irrealidad, que durante toda la novela se fusiona con los pensamientos y las vivencias de todos los personajes. «Forma parte indisoluble de la historia hasta el punto de que, a mi juicio, no es posible una fusión absoluta del lector con el escritor si no es a través de las sucesivas piezas que van sonando conforme avanza el relato», refirió.

Para el autor, la música y el arte en su conjunto es un «instrumento otorgado por los dioses frente a las superficialidades de un mundo mecanizado, deshumanizado y postmoderno».