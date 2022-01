Agentes de la Policía Nacional arrestaron ayer en Palma a un hombre de 23 años, de origen dominicano, por un delito de malos tratos, daños y allanamiento de morada, al entrar en el piso de su ex pareja.

A las siete de la mañana, en el barrio palmesano de Bons Aires, el joven quiso entrar en la vivienda que hasta hacía poco había compartido con su novia, con la que había roto por desavenencias, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre, al ver que su ex pareja no le abría la puerta, decidió subir hasta la azotea y de allí accedió al balcón. Antes de entrar, observó cómo en la habitación donde dormía su ex novia también había un hombre. En un arrebato de ira forzó la cerradura del ventanal y empezó a agredir tanto a ella como al otro hombre que estaba en la habitación.

La Policía explica que los dos agredidos consiguieron zafarse y huir del piso, escaleras abajo y salir a la vía pública, donde se percataron de que el presunto agresor lanzaba enseres y objetos personales de su ex pareja a la calle.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, vieron toda la ropa esparcida en la calle y recabaron información para esclarecer los hechos.

El ahora detenido confesó a los policías que cuando vio que había otro hombre en la habitación con su ex novia le entró un arrebato de ira que le hizo perder el control y agredirles. Por estos motivos, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de malos tratos, daños y allanamiento de morada.