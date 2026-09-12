José Javier Esparza presenta ‘Reiniciar España’ ante decenas de personas en el Auditorium de Palma

La sala Mozart del Auditorium de Palma acogió este viernes la presentación del nuevo libro del periodista y escritor José Javier Esparza, Reiniciar España, ante decenas de personas que se acercaron para conocer de primera mano las reflexiones del autor sobre la situación actual de España y los grandes cambios que afronta el mundo.

El acto despertó una notable expectación entre los asistentes, que llenaron la sala para escuchar al periodista, conocido también por su trayectoria en los medios de comunicación y por su participación en el programa El Gato al Agua de El Toro TV.

La presentación estuvo conducida por Eduardo Luna, presidente de Veritas y abogado, quien fue el encargado de abrir el encuentro y presentar el acto ante el público congregado en el Auditorium.

Posteriormente, intervino Jorge Campos, político y colaborador habitual de El Gato al Agua, programa que presenta y dirige José Javier Esparza. Campos fue el encargado de presentar al autor y poner en valor tanto su trayectoria periodística como su trabajo intelectual y su análisis de la actualidad española.

Durante el encuentro, Esparza expuso algunas de las principales ideas recogidas en Reiniciar España, una obra en la que analiza el momento histórico que atraviesa España ante la transformación del orden internacional y los profundos cambios políticos, sociales y económicos que se están produciendo en Occidente.

El libro, editado por La Esfera de los Libros, plantea el final del ciclo histórico iniciado tras la caída del bloque soviético y el progresivo agotamiento del globalismo como modelo dominante. Frente a este escenario, el autor analiza la aparición de un nuevo orden mundial marcado por la recuperación del interés nacional y el protagonismo de grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia.

Esparza también centra buena parte de su reflexión en la situación de España, a la que considera especialmente vulnerable tras décadas de transformaciones institucionales, económicas y sociales.

Uno de los detalles más comentados de la presentación fue la dedicatoria que el periodista escribió en los ejemplares adquiridos por los asistentes. En todos ellos dejó una misma frase: «Una nueva Reconquista», un mensaje que resume buena parte del espíritu y del planteamiento defendido por el autor en su última obra.

Reiniciar España propone, precisamente, la necesidad de un cambio de rumbo y de una profunda rectificación nacional ante lo que Esparza considera un cambio de ciclo histórico. El escritor sostiene que los próximos años serán decisivos para el futuro del país y plantea la necesidad de recuperar un proyecto nacional capaz de afrontar los desafíos actuales.

La presentación concluyó con la firma de ejemplares y el encuentro cercano entre José Javier Esparza y los numerosos asistentes que quisieron compartir impresiones con el periodista y llevarse un ejemplar dedicado de Reiniciar España.

La cita en el Auditorium de Palma se convirtió así en un espacio de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de España, con un mensaje que quedó especialmente presente al final de la jornada: «Una nueva Reconquista».