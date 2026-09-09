José Javier Esparza presenta su nuevo libro ‘Reiniciar España’ este viernes en el Auditórium de Palma

El escritor y periodista José Javier Esparza presenta este viernes en el Auditórium de Palma su nuevo libro Reiniciar España, en el que analiza la situación española ante el nuevo orden mundial.

Será a las 20.00 horas y el también presentador de El Gato al Agua en el Toro TV estará acompañado por el abogado y criminólogo Eduardo Luna, columnista de OKBALEARES, y el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, colaborador habitual del programa.

Reiniciar España está editado por la Esfera de los Libros y aborda el fin del ciclo histórico iniciado tras la caída del bloque soviético en 1989 y el declive del globalismo como modelo dominante. El libro plantea que el mundo entra en una nueva etapa marcada por el interés nacional, encarnado en China, los Estados Unidos y Rusia.

Esparza examina las causas de una decadencia occidental en cuyo contexto España aparece como un caso especialmente vulnerable, una nación, según el autor, debilitada institucional, económica y socialmente tras décadas de transformación.

Reiniciar España plantea también la posibilidad de un cambio de rumbo, una ventana de oportunidad, de reinicio. En palabras del autor, estamos ante «años decisivos» en los que España deberá afrontar profundas rectificaciones ante un cambio de ciclo histórico. «España está en vías de dejar de ser una nación. ¿Cómo salimos de aquí? O reiniciamos España, o simplemente dejaremos de existir», apostilla Esparza.