José Fiol gana el X Premio Vila de Santanyí de Artes Visuales.

La Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí ha hecho oficial el nombre del ganador del X Premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi de Artes Visuales. El artista galardonado ha sido José Fiol a partir de su obra gráfica Red Room.

En una nota de prensa, el consistorio santanyiner ha anunciado este domingo, 19 de noviembre, que el pintor mallorquín José Fiol se ha proclamado vencedor del Bernareggi 2022. Se trata de un prestigioso galardón de ámbito local que este fin de semana alcanzaba su décima edición con la exposición de los proyectos finalistas

Y es que después de una década, el Ayuntamiento de Santanyí sigue luchando para que el Premio Vila de Santanyí Francisco Bernareggi de Artes Visuales se consolide como un referente cultural en lo concerniente a las vanguardias artísticas.

Por su parte, la obra galardonada ha obtenido una dotación de 5.000 euros, pasando a formar parte de la colección municipal de arte contemporáneo. Además, el Consistorio cederá el espacio de la Casa de Cultura Ses Cases Noves, en la que organizará una exposición individual al artista ganador, que contará con 2.000 euros para los gastos.

Cabe señalar que en esta edición se han recibido 61 solicitudes, todas ellas revisadas por un jurado calificador formado por Alicia Ventura Bordes, comisaria, gestora cultural y directora de la colección de arte DKV; Pablo Pérez D´Ors, director del Museo Fundación Juan March de Palma; Ramon Canet, artista, fundador de Ediciones 6a Obra Gráfica y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Sebastián; y Horacio Fernández Martínez, historiador de la fotografía y comisario de exposiciones.

De la misma forma, el jurado también ha decidido otorgar una Mención de Honor para Eduardo Nave por Vista XI de la serie Las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en ochenta y cinco vistas. Además de José Fiol y Eduardo Nave, los otros finalistas han sido Ana H. del Amo con Sin título (Propuesta 3); Toni Amengual con ICONA#15; Fermín Jiménez Landa con El Nadador; Mariona Cañadas y Pedro Murúa con Donde todo nace; y Tomás Pizá con There were parking lots now it is a peaceful oasis.

En este sentido, la regidora de Cultura, Ricarda Vicens, se ha mostrado muy satisfecha en sus declaraciones: «Llegar a la décima edición de un galardón como éste es un motivo de mucho orgullo para el municipio de Santanyí, y especialmente para la concejalía de Cultura. Hemos podido ver cómo la participación en este premio de artes visuales dedicado a Francisco Bernareggi ha ido aumentando y consolidándose año tras año. También se suma el hecho de que de cada vez nos llegan obras y propuestas de todos los rincones de España, lo que hace que el premio haya ganado mucha relevancia en el mundo del arte contemporáneo».