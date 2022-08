José Castro, sobre el Rey emérito: «Vi que inviolable era equivalente a impune»

José Castro, el juez que instruyó el caso ‘Nóos’ que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, sostiene que la inviolabilidad del rey emérito se ha aplicado con impunidad y ha reprochado que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria estuvieran «todos parados» a la espera de que Juan Carlos I regularizara el dinero que tenía fuera de España.

«No instruí ninguna causa porque aunque tuviera elementos para poderlo hacer, en tanto que había datos que pudieran avalarlo, yo no tenía jurisdicción, y por lo tanto, ni se me pasó por la cabeza, ha manifestado en una entrevista de ‘Catalunya Ràdio’ recogida por Europa Press. Vi que inviolable era equivalente a impune y me abstuve de cualquier investigación».

Sobre si Juan Carlos I debería estar imputado ahora, ha contestado que «podía haber sido imputado» por un tribunal, y ha recordado que el Tribunal Supremo, a raíz de las noticias publicadas, está capacitado para abrir diligencias de oficio e investigar.

«No puede ser que todo el mundo haya estado parado para dar tiempo: ha estado parada la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, todos parados a la espera de que el emérito regularizara», ha comentado.

Castro cree que ‘de facto’ el rey emérito sigue siendo inviolable y que «la impunidad la sigue arrastrando» a pesar de que abdicara en favor de su hijo.