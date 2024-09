Jorge Martínez, Owen Long y Patrick Spencer, presentados por el Fibwi

El Fibwi Palma presentó oficialmente a Jorge Martínez, Owen Long y Patrick Spencer. Acompañados por Martí Vives, director deportivo del club palmesano, las tres incorporaciones del club palmesano se han mostrado agradecidas al Fibwi Palma y han destilado ganas de trabajar y crecer durante la temporada poniendo al servicio del equipo su talento.

“Estoy muy contento con el mes que llevo aquí. Creo que nadie esperaba que el equipo respondiese tan bien con los partidos tan complicado que teníamos”, ha señalado Jorge Martínez que ha subrayado la importancia de haber creado un vínculo fuerte en el equipo desde el primer día en el que todos los jugadores llegaron a la isla.

En cuanto al rendimiento del equipo, Martínez ha asegurado: “Todavía estamos verdes en muchas cosas. Esas cosas en las que todavía estamos verdes aún las suplimos hablando entre nosotros y trabajando. Tácticamente tenemos todavía mucho recorrido para mejorar y para hacer mejor las cosas tanto en defensa como en ataque. Apenas hemos podido entrenar porque al jugar dos partidos por semana estás muy condicionado pero lo poco que hemos entrenado lo tenemos muy interiorizado desde el primer momento”.

Por su parte, Owen Long ha querido agradecer la oportunidad brindada por parte del Fibwi Palma. “Aprecio que Palma me diera la oportunidad de venir aquí. El primer mes ha sido para acoplarme pero estoy contento por como el equipo se está acoplando y congeniando tanto dentro como fuera de la pista”, ha explicado el norteamericano que ha añadido: “Hemos vivido una pretemporada muy exigente pero creo que estamos en la dirección correcta. Todavía estoy acoplándome y buscando la forma de mejorar en mi carrera”,

Finalmente, Patrick Spencer, que en su primera respuesta ha bromeado asegurando ser “el primer fichaje del equipo y el último en llegar”, también se ha mostrado agradecido al Fibwi Palma por la oportunidad de jugar en una categoría superior a la que había jugado el año pasado. “Aún no he cumplido dos semanas aquí pero me está encantando lo que veo. Es la primera vez que estoy en un club tan profesional. Para mi es una experiencia muy grande. Lo que tengo que aportar al equipo es mucha intensidad. Jugamos con mucha intensidad pero yo quiero aporta rmás con rebotes en defensa y demás”, ha indicado Spencer.