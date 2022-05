Jaume Costa: «Nadie nos va a ayudar, tenemos que ganar nosotros»

Autor del pase del primer gol, marcado por Muriqi, el lateral valenciano Jaume Costa ha analizado hoy la última jornada de Liga en rueda de prensa oficial y no ha dudado en adelantar que «nadie nos va a regalar nada», pero también ha asegurado que «dependemos de nosotros mismos y no vamos a fallar».

«Después de la derrota ante el Granada CF nos quedamos a más de un partido de la permanencia. Muchos no podíamos dormir por las noches. Quedaban partidos pero era una situación bastante complicada, pero hemos visto que con trabajo y creyendo, la situación cambia. Estamos con la ilusión de conseguir el objetivo y dependemos de nosotros. Si conseguimos la victoria en Pamplona, no habrá que mirar ningún partido más», dijo este mediodía en la sala de prensa del estadio de Son Moix.

El rival de este domingo ya está salvado y tampoco tiene opciones de luchar por Europa, a pesar de ello, el lateral mallorquinista tiene claro que les espera un partido muy complicado. «Osasuna no va a ser un rival fácil. Sabemos que es un equipo aguerrido y que querrá despedirse de su afición bien. Han hecho una gran temporada. Es la última batalla y tenemos que dar el 100%».

Jaume Costa espera conseguir la salvación, sobre todo por todos aquellos mallorquinistas que han sufrido y sufren tanto o más que los propios futbolistas. «El sufrimiento forma parte de la vida. No es cuanto tiempo lo pasas mal, sino cómo reaccionas a ese sufrimiento. Los momentos malos en el fútbol me han hecho madurar, crecer, reponerme, y todo ello me ha hecho ser quién soy, hoy en día. Es duro ver a los mallorquinistas sufrir. Por ellos hemos de cumplir el objetivo».

Costa llegó el pasado verano procedente del Villarreal y se ha confirmado como uno de los mejores fichajes de la temporada. Le queda una temporada de contrato y no se descarta que le ofrezcan una ampliación.