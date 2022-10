El piloto mallorquín Izan Guevara (GasGas) aseguró que debe «ir paso a paso» y no precipitarse este fin de semana en el Gran Premio de Australia, donde tiene la primera oportunidad para coronarse nuevo campeón del mundo de la categoría de Moto3.

«Sin duda tengo mi primera oportunidad de ganar el título, pero tengo que ir paso a paso porque Phillip Island es un circuito nuevo para mí y será difícil porque en todas las carreras de siempre vamos en un gran grupo», señaló Guevara en rueda de prensa.

El balear indicó que ha visto «muchos videos» y «la última carrera» celebrada en 2019 en el trazado australiano para hacerse una idea y confesó que todavía no ha podido hablar con su jefe en el equipo, Jorge Martínez ‘Aspar’, que fue cuatro veces campeón del mundo. «No he hablado con él porque no vino ni a Japón ni a Tailandia, pero está aquí y hablaré con él para que me aporte consejos», recalcó.

Finalmente, Guevara se mostró satisfecho tras confirmarse su cambio a Moto2 para la temporada 2023 dentro de la misma estructura. «Estoy muy contento de poder saltar a Moto2, pero en este momento sólo me centro en el campeonato para conseguir el título», zanjó