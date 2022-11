La investigación confirma que la obra descubierta fue realizada por Franz Marc entre 1910 y 1912

La doctora Carmen Sandalinas, además de su estudio técnico, imágenes en IR y el análisis de los datos procedentes de los demás laboratorios, hizo un informe artístico de la obra de Franz Marc hallada en una cómoda de la casa de Guillem Bestard y adquirida por Tomeu Lamo en 1989.

No sin antes visitar, en Berlín, la exposición antológica de Franz Marc en el Museo Lenbachhaus. En dicho informe llega a decir textualmente: «Franz Marc utiliza en muchas de sus obras una paleta limitada de colores, en la que de forma general observamos dos tonos de azul, dos tonos de rojo, un amarillo, un verde, un lila y el negro definiendo las formas».

Y continúa: «Esta paleta limitada la encontramos también en la obra del presente estudio. Además, encontramos, también, similitudes en la composición, el tratamiento de las formas curvas y el uso de la línea negra para definir las formas a color, que utiliza Franz Marc en sus obras realizadas aproximadamente entre 1911-1913. Similitudes en la forma de representar los árboles y los animales. Teniendo en cuenta que la imagen IR digital no es un dibujo en sí, sino que solos son trazos de carbón de delimitan las zonas coloreadas de la obra… Temática, composición, colorido y trazo al carbón encuentran similitudes con la obra de Franz Marc, principalmente en relación a los años 1910-13… La presente obra podría relacionarse con la producción de Franz Marc (Munich 1880- Verdún 1916), que fue miembro fundador del grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter (El Jinete Azul)”.

Resumiendo, podemos decir lo siguiente:

Las características artísticas de esta obra la sitúan entre 1910 y parte de 1912, justo en el inicio de su etapa geométrica y cubista.

El estudio de materiales y soporte utilizados son perfectamente compatibles con estas fechas. En la fabricación del papel se detectan técnicas aplicadas a finales del siglo XIX y otras propias de inicios del siglo XX.

El estudio biométrico demuestra que se trata de una cabra (goat), pintada y dibujada frecuentemente por Franz Marc.

Todos los pigmentos utilizados en esta pintura existían en 1910-1912.

No se detecta ningún pigmento patentado con fecha posterior a 1910.

Los tres colores básicos utilizados eran usados por Franz Marc en sus pinturas: amarillo cadmio, azul ultramar y el rojo bermellón.

El análisis publicado por la Universidad de Harvard de su obra Caballos Rojos IV (Grazing Horses IV) constata la utilización de los colores citados, con el rojo bermellón en los caballos tal como el usado en la cabra (goat) pintada en la obra que estudiamos.

En este estudio citan una carta autógrafa de Franz Marc que nos lo confirma: «Empecé con un cuadro muy grande que representaba a tres caballos en un paisaje, lleno de color de una esquina a la otra… Para el primer plano, bermellón puro junto con cadmio puro (amarillo) y azul cobalto, verde intenso y carmín, los caballos van del marrón amarillento al violeta. Un escenario muy imponente, enfáticamente modelado; extensiones enteras (por ejemplo, un arbusto) en el azul más puro».

Este «azul más puro» fue identificado como azul ultramar. Todos los detalles artísticos de la pintura los encontramos en otras pinturas de Franz Marc.

Artísticamente podemos resumir algunas de las similitudes con las obras sobre papel de Franz Marc entre 1910-12:

Utilización de diversas técnicas en una misma obra: generalmente lápiz carbón y técnicas al agua.

Colores primarios usados directamente sin mezclas previas.

Composición con el animal en el centro como figura protagonista.

El animal se confunde con su entorno quedando plenamente integrado en la naturaleza que le rodea.

Figura del animal compartiendo perfil con la naturaleza que le rodea.

La figura central entre paréntesis.

Animales protagonista en rojo y/o en azul.

Especial énfasis en el azul ultramar y el bermellón.

Frecuente utilización de dos azules.

Muy largas pincelas azules.

Los pies del animal acaban fuera del plano pictórico.

Grandes trazos negros sobre el azul.

Animal frecuentemente pintado desde su parte posterior.

Se citan más de 100 pinturas que presentan detalles similares. Y más concretamente dos de ellas: Jugend des Bacchus y Two deer in a landscape with trees, siendo posiblemente estudios previos o precursoras de la obra investigada.

Estudio matemático

Sirve para calcular la probabilidad de que se den por azar y a la vez todas las características detectadas en la pintura estudiada. El cálculo más conservador es de una probabilidad entre 79.400.000. Es decir, que en una de cada 79.400.000 de pinturas de c. 1910-1912 encontraríamos todas las características estudiadas.

De una manera simple, cualquier persona no especializada en arte puede comprender que es dificilísimo que en una misma pintura se encuentren, por ejemplo, juntas, cinco características típicas de Franz Marc: que sea una obra expresionista y que utilice los mismos colores, que un animal sea el protagonista y que el animal sea rojo y azul… y así en el estudio se continúa y se reseña con pulcritud hasta unas veinte similitudes. Que esto se dé, que sea así en un caso real, puede calcularse matemáticamente.

Con todos estos estudios se concluye que la relación de las múltiples similitudes y los cálculos matemáticos sobre las compatibilidades entre la obra estudiada, Red and blue goat between trees, y la obra pictórica de Franz Marc demuestran que la probabilidad de que esto no se cumpla y que las muchísimas similitudes halladas lo sean por azar es una cifra de un orden de magnitud astronómica.

Y que los resultados de este estudio demuestran, a mi modo de ver, una clara e indudable confirmación de la hipótesis inicial del estudio, que no era otra que la pintura investigada fue realizada por Franz Marc entre 1910-1912.

Existe todo el detalle de lo aquí recogido, con más información, en la página web www.anewfranzmarc.com. Se trata, pues, de un muy importante descubrimiento, que tiene un último inconveniente, burocrático y extravagante, que será descrito en el próximo y último capítulo de la saga.