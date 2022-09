Los independentistas acatan el regalo de 217.000 euros del alcalde Hila a Prisa: «Hay que respetarlo»

Los independentistas de Més avalan los 217.000 euros pagados a dedo por el Ayuntamiento de Palma al Grupo Prisa para celebrar la cena de nominados de la gala de Los 40. «Es un pacto de gobierno y hay que respetar la pluralidad», ha afirmado en rueda de prensa la concejal de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, cabeza de lista de esta formación para los comicios municipales del próximo mes de mayo.

Anteponiendo el sillón y la nómina a cualquier principio, la edil de Més reconoció que su partido es contrario a la promoción turística y apuesta por el decrecimiento y la eliminación de plazas hoteleras, «pero estamos en un pacto de gobierno y tenemos que defender la pluralidad del mismo», abundó.

La portavoz de Més en ningún momento cuestionó el contrato a dedo de más de 200.000 euros otorgado por la Fundación Palma Turismo 365, presidida por el alcalde socialista, José Hila, y la concejala de Turismo de esta formación, Elena Navarro, a este emporio mediático para una cena con artistas invitados que se celebrará el próximo 27 de septiembre en la finca de Son Amar.

Un acto para la promoción turística de la capital balear que tendrá lugar en la recta final de una temporada veraniega, donde los independentistas de Més y sus socios de Podemos han estado día tras día criticando la masificación que, a su juicio, padecen las Islas tras recuperar los niveles de ocupación hotelera tras dos años de pandemia.

Sin embargo, a la hora de la verdad los socios del PSOE en Baleares demuestran que no piensan poner en peligro sus nóminas y las anteponen a sus principios, si bien no ha sido así con el convenio de patrocinio del Real Mallorca, al que se han opuesto en rotundo.

«Creemos que tenemos que trabajar para el decrecimiento turístico», abundó la edil que rechazó también la apuesta de la fundación público privada que lidera el Ayuntamiento de Palma por abrir nuevas rutas aéreas y de promoción con Estados Unidos, pero acatará la decisión del PSOE.

«Como representante de Més creemos que la promoción turística ya tendría que acabar y sería mejor otras líneas de diversificación económica y de decrecimiento turístico, lo hemos manifestado a lo largo de este verano en diversas ocasiones», recordó Truyol, que no tuvo reparo alguno en admitir y aceptar el desembolso a dedo al Grupo Prisa por parte de esta fundación que lidera el Ayuntamiento de Palma.

«Estamos en un pacto de gobierno donde hay diferentes sensibilidades y tenemos que respetar esta pluralidad del pacto de gobierno», reiteró la concejala de Més en rueda de prensa, tras la reunión ordinaria del consejo de gerencia de Urbanismo.

Una vez admitido este desembolso económico para la promoción turística de la capital balear, en contra de los principios ideológicos que defiende la formación, la concejala Truyol no tuvo ya inconveniente alguno para admitir cualquier propuesta en este sentido.

«Insisto que nuevas rutas aéreas, aunque a algunas personas le pueda parecer interesante porque fomentan otro tipo de turismo, nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer es trabajar para el decrecimiento turístico. No tiene sentido abrir nuevas rutas si no cerramos otras y de hecho este verano hemos tenido una demostración de alta saturación turística y tenemos que trabajar para el decrecimiento como ya tenemos acordado los diferentes partidos que estamos gobernando en las principales instituciones de Baleares, y es en esta línea, donde Més per Palma siempre trabajará», remachó Truyol.