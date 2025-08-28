Imputados dos menores por crear imágenes falsas de chicas desnudas con inteligencia artificial en Menorca

La Policía Nacional ha destapado en Maó un inquietante caso en el que la inteligencia artificial se ha convertido en herramienta para el delito: dos menores han sido imputados como presuntos autores de un montaje digital con fotos de chicas de la isla, a las que manipularon para simular que aparecían desnudas.

La investigación comenzó después de que una de las víctimas, también menor, denunciara la existencia de imágenes en el teléfono móvil de un amigo en las que aparecían varias jóvenes sin ropa, entre ellas ella misma y otras conocidas. Según declaró, descubrió las fotos al acceder al dispositivo, algo que era habitual entre su grupo de amigos.

Los agentes lograron identificar al menor y comprobaron que habría obtenido las fotografías originales a través de redes sociales. Posteriormente, mediante un enlace a un programa de inteligencia artificial, habría modificado las imágenes hasta lograr que tres de las jóvenes aparecieran desnudas. En total, se ha identificado a cinco chicas afectadas, cuatro de ellas menores de edad.

Las víctimas aseguraron que las imágenes nunca fueron tomadas sin ropa y que desconocían que alguien las hubiera manipulado. La investigación determinó que el menor únicamente poseía las imágenes y no las había difundido.

Durante el proceso, la Policía Nacional también vinculó a otro menor, amigo del primero, que presuntamente habría realizado el mismo procedimiento con fotografías de otras chicas. Ambos fueron tomados declaración en calidad de investigados, y las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Menores.

La policía recuerda que este tipo de conductas constituyen siempre un delito y advierten del riesgo que supone el mal uso de las redes sociales y de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, que puede derivar en responsabilidades penales.