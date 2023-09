El Consejo de Dirección de la emisora autonómica de Baleares IB3 celebra este martes una reunión extraordinaria para nombrar a un nuevo director de forma transitoria tras la dimisión el pasado día 21 de Andreu Manresa. Lo urgente ahora es solventar el vacío de poder generado por esta dimisión y nombrar un sustituto provisional hasta que el Parlament logre consensuar un nombre para dirigir el ente público durante los próximos seis años. Sobre la mesa hay dos candidatos para el cargo de director general y son Jordi Bayona a propuesta del PSOE y Josep Codony a propuesta del PP.

Jordi Bayona,siempre vinculado al PSOE, es periodista y escritor y fue director de Comunicación del Govern balear que presidía Francesc Antich. También fue director de Acción Exterior. Bayona es la persona que propondrá este martes el PSOE para dirigir IB3 hasta el nombramiento del sustituto definitivo de Manresa.

El PP, por su partes, propondrá el nombre de Josep Codony, que en 2015, durante el Govern del PP de José Ramón Bauzá, ya fue director general de IB3 tras la dimisión de José Manuel Ruiz. Formado en marketing y ventas, fue el fundador y director de la Televisión de Inca.

Se da la circunstancia de que a pesar del cambio de Govern que se ha producido en Baleares con la victoria del PP en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, el bloque de la izquierda sigue teniendo mayoría en el Consejo de Dirección de IB3 debido al reglamento de la emisora autonómica que impuso el pacto y que establece que los nombramientos son por seis años.

De esta forma siguen formando parte del Consejo de Dirección representantes de partidos que ahora ya no están en el Parlament como son el PI y Gent per Formentera. También tiene un representantes Podemos, que ahora sólo cuenta con un diputado en la Cámara autonómicas. Vox, por el contrario, con 8 diputados en el Parlament, no tienen representación alguna en en el máximo órgano de dirección de IB3.

El Consejo de Dirección de IB3 está compuesto por el director general, ahora vacante, y nueve consejeros elegidos por los grupos políticos en el Parlament. La modificación de la Ley 15/2010 del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears que impulsó el Pacte en 2015 establece que los nombramientos se hacen por seis años. Es una modificación que se hizo para facilitar, precisamente, el nombramiento de Manresa.

En virtud de la actual composición del Consejo de Dirección, en la reunión extraordinaria de este martes habrá dos representantes del PSOE, uno de Més per Mallorca, uno de Podemos, uno del PI y otro Gent per Formentera frente a los tres que tiene el PP. De esta forma, y salvo sorpresas, la persona elegida como director provisional de IB3 será la que propone el PSOE, Jordi Bayona, que ocupará el cargo hasta el nombramiento por el Parlament de un director definitivo, algo que podría suceder a mediados de noviembre.

En cualquier caso, una de las primeras misiones del director provisional será la designación de un nuevo gerente, un cargo vacantes desde el pasado mes de mayo tras la dimisión irrevocable de Bárbara Barceló. IB3 tampoco cuenta con nadie al frente de la dirección de Recursos Humanos y, además, está paralizado el proceso de internalización de 315 trabajadores.

Como ya desveló OKIDIARIO el pasado día 14, la falta de gerente ha provocado que IB3 no pueda mandar enviados especiales a ningún lugar fuera de las Islas. El motivo es que la agencia de viajes contratada para un servicio clave en una televisión autonómica que cuesta 37 millones al año a los contribuyentes de Baleares, tenía un calendario de pagos fijado con un tope de cobro de las facturas a 90 días vista, que ha sido incumplido por el ente público.

La consecuencia inmediata se ha visto este pasado sábado cuando IB3 no pudo enviar a sus reporteros para cubrir el partido de fútbol entre el Girona y el Real Mallorca.