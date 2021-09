Comisiones Obreras (CCOO) Baleares ha convocado una huelga general indefinida a partir del 14 de octubre en el sector de limpieza viaria y recogida de residuos en Mallorca, ante el «bloqueo» en la negociación del convenio.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa que recoge Europa Press, la decisión se tomó este miércoles en una reunión de la asamblea del sector, por parte de más de 250 trabajadores que votaron por unanimidad ir a la huelga indefinida.

CCOO ha explicado que la razón que motiva la huelga es el «bloqueo» de la negociación del convenio autonómico, que consiste «en introducir una cláusula por la que sólo sería de aplicación a las nuevas contratas y no a las ya vigentes». El sindicato no está de acuerdo con esa «exclusión» y quiere que su aplicación sea de carácter general.

«La patronal y las administraciones locales se pasan la responsabilidad de unas a otras. La patronal dice que no puede hacerse cargo de los costes del convenio si no está presupuestado en los pliegos, y las administraciones locales dicen que no pueden modificar los pliegos ya vigentes», han explicado desde la organización sindical.

Así, han asegurado que «el sector está muy caldeado», puesto que son un servicio público esencial, pero sus condiciones salariales y laborales «son pésimas».

«La mayoría cobra el SMI e incluso se dan casos con salarios inferiores. Las condiciones laborales también son malas, sobrecargas de trabajo, con jornadas que se alargan hasta 12 horas, horas extras que no se pagan, inseguridad por vehículos viejos y sin mantenimiento», han denunciado

El sindicato ha concluido señalando que la negociación del convenio autonómico «es un paso para atajar esa situación indigna» y, por ello, «si la patronal del sector y las administraciones públicas no lo remedian, habrá huelga general indefinida del sector a partir del 14 de octubre».