Parece ser que se pueden contar con los dedos de una mano los docentes que se han presentado voluntarios para impartir en Baleares el curso 2026-2027 el Programa de Excelencia en el Bachillerato (PEB). El cálculo inicial es que serán necesarios cerca del medio centenar de docentes, funcionarios de carrera altamente cualificados y con un mínimo de cinco años en activo. Cosa distinta es el interés despertado entre los estudiantes que pueden optar al PEB, pues ya están casi cubiertas las 130 plazas inicialmente previstas a repartir en tres centros públicos repartidos en Mallorca, Menorca e Ibiza.

El proyecto es pionero en Baleares, no así en otras comunidades, donde ya se imparte el Bachillerato de Excelencia desde hace más de una década, en especial Madrid y Castilla y León, en los que se ha inspirado directamente el PEB en el que viene trabajando el Govern balear desde el año pasado.

Las reacciones de la comunidad educativa y de los sindicatos de enseñanza han sido desde el primer momento de rechazo frontal a esta iniciativa, alegando que hay otras prioridades más urgentes y, por si fuera poco, que atenta contra la educación inclusiva, lo que dicho en plata significa medir a los alumnos sin distinción por el mismo rasero, ese que reniega del mérito y del esfuerzo.

En los tres años que llevamos de esta legislatura, el número de docentes que se han incorporado a la enseñanza pública no universitaria se cifra en 1.122, a los que deben sumarse los que previamente ya estaban en activo. En total, a fecha de hoy, hablamos de 5.500 docentes entre funcionarios de carrera e interinos. Solo en Mallorca se concentra el 78%, unos 4.300 docentes. ¿De verdad, entre todos ellos, solamente ha habido cinco voluntarios? Houston, tenemos un problema.

En tiempos pretéritos, las fuerzas vivas del pueblo se concentraban en torno al párroco, el médico, el maestro y el jefe del puesto de la Guardia Civil, en su día todas ellas profesiones a las que se llegaba por pura vocación. Hoy, al margen del párroco, el artículo femenino es de igual aplicación. Lo que no tengo tan claro es que hoy en día se llegue a estas profesiones por vocación, simple y llanamente. Los tiempos cambian, que es una barbaridad.

El proyecto piloto del PEB es una oferta dirigida a estudiantes con un alto rendimiento académico al objeto de proporcionar una formación profunda, con itinerarios de alta exigencia basados en metodologías avanzadas con un enfoque de reflexión crítica, y sin descuidar la enseñanza generalista. Para su aplicación serán necesarios entre 10 y 15 docentes por cada una de las tres aulas del Programa de Excelencia en el Bachillerato. Es una manera de dar respuesta a las necesidades de los adolescentes que han apostado por el mérito y el esfuerzo; por llegar a ser, en definitiva, ciudadanos libres. El asunto es saber si la comunidad educativa desea estar a la altura del reto.

El conseller de Educación, Antoni Vera, ya fue un alto cargo en la materia a las órdenes del Govern que presidía José Ramón Bauzá y, viendo cómo se las gastaba dicha comunidad educativa cuando lo del TIL, sabe que deberá andar con pies de plomo para que el PEB llegue a buen puerto, consciente de que va a tener enfrente a la izquierda toda ella y tan amante del fracaso escolar, sencillamente porque es una fábrica de súbditos, no de ciudadanos libres con sobrada autoestima y profundo sentido crítico.

En cualquier caso, la buena noticia es que al menos hay cinco voluntarios entre los docentes de enseñanza pública y me consta que hay muchos más que no aceptan el sometimiento ideológico que mueve a la gran mayoría de sus compañeros de profesión, sean funcionarios de carrera o interinos.

Encima, las clases del Bachillerato de Excelencia se impartirán acorde con el bilingüismo que consagra la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y eso es aceite de ricino para la mentalidad del docente balear abducido por las tesis soberanistas emanadas por decreto desde la madre patria catalana.