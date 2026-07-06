Baleares no evaluará el impacto del Plan Piloto de libre elección de lengua en los colegios públicos hasta 2028

El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) con fecha cinco de abril de 2025 especifica que el Govern de Marga Prohens no realizará una evaluación de los resultados de la aplicación del polémico Plan Piloto de libre elección de lengua en los colegios públicos de Baleares hasta concluir su tercer año. El BOIB deja claro, por tanto, que Educación no evaluará su impacto hasta bien entrada la próxima legislatura, cuando finalice el curso educativo 2027-2028.

El Anexo 2 de la resolución de la Conselleria de Educació explicita que «en el curso 2025-2026, el Plan se iniciará para los centros de educación secundaria obligatoria que lo soliciten. Se aplicará a los alumnos de educación secundaria obligatoria y se prolongará durante los cursos 2026-2027 y 2027-2028. Asimismo, para el curso 2025-2026, podrán adherirse al Plan los centros de educación primaria que no participaron de la convocatoria anterior. Se aplicará a los alumnos de educación primaria y se prolongará durante los cursos 2026-2027 y 2027-2028″.

Estos son, por tanto, los tres cursos de aplicación del plan piloto que deben concluir para auditar sus resultados. Así se dice también en la resolución:

» Finalizado el ámbito de aplicación temporal del Plan, la Consejería de Educación y Universidades evaluará los resultados y, en su caso, modificará o renovará el Plan por un nuevo período de aplicación».

No será, por tanto, hasta bien entrada la próxima legislatura cuando el conseller de Educación entrante tras las elecciones (o Antoni Vera si repite en el cargo) quien analice la implantación de la libre elección de lengua.

Este plan es fruto del acuerdo del Govern de Marga Prohens con Vox que permitió aprobar los Presupuestos de 2024. El pacto posterior para los Presupuestos de 2025 comprometía al Govern a realizar campañas de promoción del plan durante el periodo de matriculación de los hijos en los colegios. Educació cumplió con una campaña en 2025 y también este año aunque de una forma más tímida.

El asunto ya no está en el debate político una vez que el PP da por cumplidos los acuerdos con Vox para esta legislatura y ambos partidos se preparan ya para la próxima campaña electoral.

El asunto está tan desaparecido del ruidoso debate político de años atrás hasta el extremo de que ni siquiera se han facilitado este año los datos de nuevos centros adheridos al plan piloto. No los hay. Son los mismos que en el curso 2025-2026 que acaba de finalizar.

Un total de diecinueve centros educativos de las Illes Balears solicitaron adherirse al Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua en el curso 2025-2026 en las distintas etapas educativas ofertadas.

El Plan comenzó a aplicarse en el curso 2024-2025 en once centros concertados de primaria, que después solicitaron extenderlo a la etapa de secundaria.