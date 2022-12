La hotelera mallorquina Carmen Riu, copropietaria de la cadena hotelera RIU Hotels & Resorts, ha cargado contra el alcalde socialista de Palma, José Hila, por el recién inaugurado Parque de las Kellys de la Playa de Palma y reclama que se llame parque de las señoras limpiadoras o señoras camareras de pisos en una misiva en la que critica con dureza la decisión del primer edil.

En la misma, la empresaria afirma que no puede entender que se utilice la palabra Kelly para designar a las señoras que limpian. «Me parece una falta de respeto e incluso desde mi punto de vista roza la ofensa».

En este sentido, la reputada hotelera le pregunta al alcalde si cuando se refiere a un doctor en medicina «lo llama kecu (que cura) o quizás a un abogado el keli (que litigia) o cuando se presenta a usted mismo en lugar de referir que es alcalde se alude como un kego (que gobierna)».

«Me pareció incomprensible que una asociación que se dedica a defender a las señoras que limpian ponga ese nombre a las personas a las que representa, es rebajarlas. Pero que un alcalde lo utilice para ponerlo en un parque, me parece una vergüenza y un clasismo que no es propio de un señor socialista».

«Cuando algo me enfurece suelo dejar pasar unos días hasta enfrentarme otra vez con ello», abunda Carmen Riu, que reconoce que «en este caso, no he querido esperar». «Llevo años que cada vez que oigo la palabra keli para referirse a las señoras de limpieza y no a nuestras sabrosas galletas me encoleriza. Por eso le pido disculpas si considera que mi tono no ha sido el adecuado», prosigue en la carta.

Por último, la hotelera finaliza su escrito con un ruego: «Quizás, yo no me merezca que se cumpla, pero sí los señores y señoras a quien ha querido ensalzar. Por favor, modifique el nombre del parque por el de Parque de las Camareras de Pisos o Parque de las Limpiadoras».

A este respecto recodar que el nombre de esta plaza inaugurada ayer jueves es el colofón de la exposición «Expuestas pero invisibles. Afectos y alianzas en torno a el arte», que hace un año acogió el municipal Casal Solleric.

Una de las piezas de esta exposición era una placa con el nombre de Les Kellys, exactamente igual que las que el Ayuntamiento de Palma utiliza en sus calles. Esta pieza era una vindicación de las Kellys y de la misma artista, pero «conseguir una calle con su nombre, un clamor para reivindicar un reconocimiento merecido después de años de lucha», según rezaba el comunicado el del Consistorio palmesano.