Clement Grenier es la gran novedad del Mallorca en la convocatoria que ha hecho pública esta tarde Luis García Plaza. El centrocampista francés viaja «para conocer al grupo», según ha dicho el entrenador en la rueda de prensa, pero cuenta con la licencia federativa y no es descartable que se siente en el banquillo. «A lo mejor para Madrid o Espanyol podremos empezar a contar con él. Hoy viaja y veré si lo visto o no, pero aún le falta un poco. No es un caso comparable con el de Sturridge, que en realidad nunca llegó casi ni a entrenar».

Baba será la gran novedad en el once, pero no está «para aguantar los 90 minutos», según ha confesado también el técnico. El ghanés formará pareja en medio campo con el mallorquín Antonio Sánchez, lo que dejará en el banquillo a Salva Sevilla.

«Habrá algunos cambios, pero no demasiados», ha anticipado Luis García Plaza sobre la alineación de mañana. El entrenador sabe que su equipo necesita volver a puntuar y así lo ha admitido en la conferencia de prensa. «No vale sólo con las buenas sensaciones. Hay que sumar como sea».

Los jugadores que se han desplazado a Vigo, todos los disponibles, son los siguientes:

Porteros: Manolo Reina, Sergio Rico, Leo Román.

Defensas: Antonio Raíllo, Martin Valjent, Franco Russo, Aleksandar Sedlar, Jaume Costa, Brian Oliván, Pablo Maffeo, Giovanni González.

Centrocampistas: Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Iddrisu Baba, Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez, Clément Grenier, Javi Llabrés.

Delanteros: Abdón Prats, Fer Niño, Amath Ndiaye, Mathew Hoppe, Take Kubo, Ángel Rodríguez, Kang In Lee, Vedat Muriqi.

La previsible alineación que presentará el Mallorca será la formada por Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Baba, Antonio Sánchez, Kubo, Kang In Lee, Ángel y Muriqi, aunque LGP podría dejar al coreano Kang en el banquillo y dar entrada a Dani Rodríguez, que suele ser siempre titular.

Hay que recordar que Luis García Plaza cumplirá su segundo partido de sanción, por lo que no podrá estar sentado en el banquillo. Pedro Rostoll será quien dirija al equipo sobre el terreno de juego.

El Celta, rival mañana del Mallorca a partir de las 18.30 en Balaídos, llega al partido con seis jugadores apercibidos: Galán, Araujo, Denis Suárez, Cervi, Santi Mina y Solari, pero todo hace indicar que Coudet alineará a los que él considere oportunos. El entrenador argentino dejará seguramente en el banquillo a Santi Mina, que no está en un buen momento, y lo sustituirá por Thiago Galhardo, que acompañará en el ataque al veterano delantero internacional Iago Aspas.