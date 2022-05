El Granada no estará solo en Son Moix. 500 aficionados acompañarán este mediodía al equipo en su trascendental partido ante el Mallorca. 300 han venido en un vuelo chárter procedente de la capital nazarí, mientras que los otros 200 son de una peña granadina que está en Palma. Hace 38 años que no pierde el Granada ante el primer equipo del Mallorca. La última vez fue en 1984.

En efecto, el Granada no pierde en Liga en Palma desde el mes de septiembre de 1984, cuando cayó 5-0 y, además, con matices, ya que quien jugó no fue su primer equipo sino los juveniles, ya que esa fue una jornada de huelga para el fútbol profesional en la que los clubes utilizaron a los filiales a los juveniles. Si nos vamos a partidos entre profesionales hay que retroceder mucho más atrás en el tiempo, hasta 1968 (54 años), cuando en choque de Segunda División el Mallorca se impuso 1-0.

Ojo a otro dato terrorífico: en partidos de Primera el Mallorca no gana al Granada en Palma desde 1961, hace 61 años. En su última visita, hace dos temporadas, los nazaríes se impusieron 1-2 y certificaron el descenso matemático del equipo bermellón a Segunda División.

Pese a todos estos datos negativos el Mallorca confía en romper la estadística y sumar una victoria que le situaría muy, muy cerca de lograr la permanencia. De todos modos la jornada no comenzó bien ya que el Levante le ganó 2-1 a la Real Sociedad, se mete en la pelea y eso no es bueno para el Mallorca porque le tiene ganado el golaverage, cosa que no sucede con el Alavés.

El Levante se va a dormir a tres puntos de la salvación, pero por supuesto aún tienen que jugar sus partidos Mallorca, Granada y Cádiz, y aunque el Cádiz puede perder es imposible que lo hagan a la vez Mallorca y Granada, que se enfrentan entre sí. Al Levante le quedan Real Madrid, Alavés y Rayo