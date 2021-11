El Mundial de Motociclismo ha cerrado el telón de uno de los años más emocionantes e igualados en las tres categorías que forman el campeonato. Los tres pilotos baleares Izan Guevara, Augusto Fernández y Joan Mir han firmado una más que notable temporada colocándose dentro del Top 8 de sus respectivas competiciones.

En el caso del joven piloto mallorquín Izan Guevara, en su primera temporada en Moto 3 ha ido de menos a más, ya que tras un comienzo dubitativo y algunas caídas inesperadas logró una histórica victoria en Austin. Después de una carrera muy accidentada en Texas con dos banderas rojas y un terrible accidente, la reanudación no tuvo validez y Guevara, que en la segunda manga se había tenido que retirar por un problema mecánico, ganó gracias a los resultados de la primera manga.

Su año como rookie se ha saldado con 125 puntos y una octava clasificación que sabe a gloria tras marchar por debajo del Top 15 durante el primer tramo de la campaña. En el próximo curso, el piloto de 17 años repetirá experiencia en la categoría de bronce con su actual equipo, GasGas Aspar Team. En el horizonte, su gran objetivo, conseguir alzarse con el título de Moto 3. Talento y hambre, sus mejores cualidades. El futuro es suyo.

En la categoría de plata, Augusto Fernández ha finalizado la competición a un nivel excelso. Tras el parón de Assen, el piloto criado en Sencelles, se ha convertido en uno de los rivales a batir del campeonato. De las últimas 9 carreras, en 5 de ellas ha subido a uno de los tres escalones del podio. Su gran espina, no haber conseguido coronarse en ningún Gran Premio de la temporada. Sus 174 puntos y su quinto puesto en la clasificación global le avalan como su segunda mejor marca como piloto profesional. La próxima campaña volverá a competir en Moto 2, pero esta vez con KTM Ajo y con un compañero de equipo que apunta a marcar una época en el motociclismo, Pedro Acosta.

En la categoría reina, Joan Mir no ha podido revalidar la gran hazaña del curso anterior. Su histórico triunfo en 2020 le situó como el piloto más fiable de la máxima categoría del motociclismo. A pesar de no haber sumado su segundo mundial en Moto GP, el mallorquín ha vuelto a demostrar que el hito que logró el curso pasado no fue casualidad. Sus 208 puntos y el tercer puesto le avalan como uno de los mejores pilotos de la actualidad. Pese a que no ha podido subir a lo más alto del cajón, el español termina el curso con seis podios y una vuelta rápida gracias a su regularidad.

Este año, Fabio Quartararo ha cogido el testigo del balear tras alzarse con su primer gran título como profesional al obtener una más que notable cifra de 278 puntos. El francés ha hecho historia para su país al darle el primer título en la categoría reina y lo ha hecho con total merecimiento, además de reconquistar el trono para Yamaha. Suzuki tendrá que presentarle una moto más competitiva a Mir si no quiere que el mallorquín empiece a escuchar ofertas de otras escuderías. El año que viene, más y mejor.