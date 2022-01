El Govern ha valorado las cifras del paro de diciembre como «las mejores de la historia de Baleares» y que la recuperación es firme, mientras que CAEB ha pedido que no se infravaloren los riesgos ni la situación. Además, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha dicho que la reducción del paro en un 3% «refleja que las Islas crecen más que en prepandemia». Cabe recordar que diciembre ha cerrado con 55.974 desempleados y que en en 2019 se contabilizaron 61.000, pero es que todavía hay 5.588 personas en ERTE.

Negueruela ha dicho que diciembre ha sido el segundo mes consecutivo de recuperación, en referencia a noviembre, cuando en realidad el paro creció por tercer mes consecutivo en Baleares. Con estas declaraciones el conseller se refería a que también se contabilizaron 57.710 parados, mientras que en el mismo mes de 2019 hubo 62.143. Con toda probabilidad los trabajadores en ERTE marcaron esa diferencia, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo públicos los datos por comunidades autónomas.

El también portavoz del Govern ha incidido en que «las cifras son las que son». Una ligera bajada del paro, auspiciada por una campaña de Navidad que no ha sido la mejor, por tampoco ha sido mala. Aúna sí, Negueruela ha sacado pecho y ha asegurado que las políticas del Ejecutivo han sido las que han permitido estaba bajada del 3%. «La recuperación de Baleares ha sido abismal gracias a este Govern, en comparación a la crisis financiera de 2008». A pesar de los elogios de Negueruela, los comerciantes están muy descontentos.

El conseller ha señalado que la actividad se ha recuperado en múltiples sectores, que han podido operar con cierta normalidad y contratar. «Si partimos de esa premisa, podemos ver cómo hay una recuperación. Decir que la situación es de crisis es ir contra la realidad». Lo que Negueruela tan sólo menciona de puntillas es que los costes energéticos, de las materias primas, la sexta ola y la inflación están generando incertidumbre. En este sentido lo único que ha dicho es que «habrá momentos complicados». Pero la realidad es que muchas empresas están preocupadas y temen que la situación no se controle a tiempo.

Por su parte, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha dicho en Twitter que diciembre «ha sido un mes histórico». «Ha registrado más trabajadores que nunca. Cerramos 2021 liderando la caída del paro y con récord de ocupación. Y seguimos, para ser en 2022 motor de la recuperación».

Patronales y sindicatos

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha advertido de que «a pesar de la intensa creación de ocupación, no hay que infravalorar los riesgos de la recuperación». «Esta mejora de los indicadores laborales va a un ritmo más avanzado que la evolución económica». Por ello, la patronal ha reclamado que no se tomen medida que puedan desincentivar la marcha de la economía. «La recuperación por el momento, no es sólida, aunque la marcha del empleo cierra con datos favorables».

Por su parte, el presidente de Pimem, Jordi Mora, ha dicho que «los datos son positivo y confirman la tendencia de recuperación económica». «Ya comunicamos en su momento que las diferentes publicaciones del Ministerio apuntan a una lenta pero firme reactivación económica de Baleares. Las consecuencias más directas y positivas son la generación de puestos de trabajo». La Federación ha señalado que espera que en 2022 se siga con esta tendencia y confía en que los Fondos Europeos puedan ayudar a generar más contratación. «También que impulsen la digitalización, la innovación y la sostenibilidad empresarial».

CCOO ha lamentado que los datos muestren que las mejoras experimentadas en Baleares «estén ligadas a la precariedad». «Sólo el 17,88% de los nuevos contratos del último mes son indefinidos, el resto son contratos temporales, en la mayoría de casos con jornada parcial. Esto supone seguir con la inestabilidad y la incertidumbre, especialmente para los jóvenes». En este sentido ha celebrado que se limite este tipo de contratación por el acuerdo laboral alcanzado entre el Estado, las patronales y los sindicatos. Además, ha confirmado que el ligero descenso del desempleo se debe a la campaña de Navidad.

UGT, por otro lado, ha destacado que los datos del paro revelan que Baleares cierra el año consolidando su recuperación económica, aunque ha lamentado que predomine la contratación temporal. «Las Islas han sabido combinar salud y actividad económica», ha afirmado el sindicato, aunque los comerciantes no opinen igual. Sobre la precariedad también ha destacado que «la nueva normativa laboral permitirá reducir la temporalidad extrema». Además, ha aseverado que «la temporada turística se puede alargar y que la estacionalidad se puede erradicar». «No hay excusa para que ocho de cada diez contratos sean temporales».