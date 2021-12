La federación de la Pequeña y Mediada Empresa de Mallorca (Pimem) ha lamentado que la Reforma Laboral de Pedro Sánchez no contemple más modalidades de contratación que se ajusten a la realidad de Baleares. La patronal ha destacado que se sienten «satisfechos a medias», ya que el Gobierno no ha cumplido del todo con la prevalencia de los convenios colectivos. Y ha criticado que en la negociación no se haya incluido a las pequeñas y medianas empresas.

Pimem ha asegurado que entiende la necesidad de ir hacia un modelo de contratación indefinida. Sin embargo, «la realidad económica de Baleares pide que se contemple una alternativa tan importante para los empresarios como es la de los contratos temporales». En este sentido, la patronal considera que el Gobierno ha hecho mal en dejar fuera de la negociación este tipo de contratación. «No haberla tenido en cuenta no ayuda a nuestros empresarios ni a la economía de las Islas», ha dicho el presidente de Pimem, Jordi Mora.

Cabe recordar que la reforma pactada entre el Gobierno, sindicatos y la CEOE estipula que el contrato principal será el indefinido. En cuanto al temporal, sólo se podrán hacer de dos tipos: estructural y formativo. El primero se limita a cuestiones de productividad o de sustitución de un trabajador que ya tenga su empleo fijo. El de productividad queda limitado a un máximo de seis meses, ampliable a 12 si así lo refleja el convenio. También podrá utilizarse por las empresas cuando haya un pico claro de demanda, en cuyo caso se podrá usar un por un tiempo de 90 días no consecutivos.

Por otro lado, Mora ha lamentado que la única patronal que ha participado en las negociaciones ha sido la CEOE. «No ha contado con representación de las pequeñas y medianas empresa. En el caso de Baleares, Pimem Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera forman parte de Conpymes», ha señalado Mora. Se trata de una patronal estatal que cuyo objetivo es representar los intereses de las pymes de toda España. Una agrupación que nació en marzo de 2021 con el aval de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por lo que es paradójico que ahora, la misma que en su momento defendió que toda las pymes debían afiliarse a Conpymes, no cuente esta patronal en la negociación de la Reforma Laboral.

Convenios colectivos

Por lo que respecta a la prevalencia de los convenios colectivos por encima de los de empresa, Pimem ha afirmado que están parcialmente contentos. Y es que si bien se contempla este aspecto, sólo lo hace en relación con temas como los horarios. «Deja fuera lo que consideramos más importante. El tope de los sueldos lo sigue marcando el convenio de empresa. Esto significa que las grandes empresas ejercen una competencia desleal sobre las pymes, con las consecuencia que esto tiene para el 90% del tejido empresarial del Estado y de Baleares».

La realidad es que este acuerdo sobre los convenios ha permitido al Gobierno salvar uno de los principales puntos de fricción entre sindicatos y CEOE. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha podido calmar a las sectoriales más críticas, aunque no ha evitado que se produzca una brecha interna en la CEOE. Por otro lado, los sindicatos están contentos, pues querían que la prevalencia de los convenios colectivos fuese sobre la jornada laboral. Que el tope de los sueldos lo siga marcando la empresa no les ha importado como a la federación.

Por último, Pimem ha dicho que si hay un punto positivo en la Reforma Laboral, es la modificación de las subcontratas. Deberán aplicar el mismo convenio colectivo que «la empresa madre». Esto es importante para la federación «porque muchas subcontratas utilizaban contratos diferentes». «En muchas ocasiones eran condiciones más bajas, lo que perjudicaba tanto a empresas como ha trabajadores».