El Govern balear asegura que la visita a Argentina que realizaron la presidenta, Francina Armengol, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, y otras dos personas «fue un viaje low cost con unos gastos totalmente ordinarios». La realidad, como ha publicado OKDIARIO, es que el Govern pagó 15.000 euros por los cuatro billetes de avión, el doble del precio de mercado. El gasto total de hotel y avión fue de 20.000 euros.

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha explicado que tanto ella como la presidenta y otras dos personas viajaron a Argentina con motivo de la celebración del XXIV Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior. Ha dicho que el viaje fue «en clase turista, en asientos normales, con compañeros en cada uno de los lados». Según ha añadido, «el coste está dentro de los parámetros normales para un viaje de estas características» y «fue mucho más barato que el último que hizo a Argentina el ex presidente del Govern, José Ramón Bauzá».

Mercedes Garrido ha añadido que «las facturas están a disposición de todos los grupos que las han reclamado» y ha hecho hincapié en que «el fin del viaje se ha cumplido, puesto que se trataba de mantener el arraigo y las relaciones con aquellos ciudadanos de las Islas que por distintos motivos tuvieron que emigrar, tal y como prevé expresamente el Estatut d’Autonomia».

La realidad es que en un momento de gran incertidumbre económica, con una inflación disparada y miles de baleares sin poder llegar a fin de mes, Armengol se embarcó en una excursión institucional a tierras argentinas con la excusa de la celebración del XXIV Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior en la localidad de San Pedro, donde también visitó a las autoridades institucionales de Buenos Aires y Rosario.

Fue un viaje que en teoría tendría que haber sido programado de antemano y abonado a un precio de mercado razonable, pero que sin embargo la mandataria balear pagó a cargo del contribuyente a precio de oro.

Cada billete de ida y vuelta costó un total de 3.737 euros, una cantidad elevada si nos atenemos a los precios que cuestan los vuelos a este país y que van desde los más caros con la aerolínea de bandera española, Iberia, 2.300 euros, Air Europa, 1.700 o Air France, 1.551 euros, como ha podido comprobar este diario. En ningún caso alcanzarían los más de 3.700 euros que pagó Armengol por un vuelo entre el 31 de mayo y el 6 de junio.

La finalidad de este viaje de 20.000 euros a Argentina también está en entredicho. El motivo principal fue presentar una ley sobre migración que no existe, que no ha entrado en el Parlament y de la que los grupos parlamentarios no tiene ninguna noticia. Lo que presentó la jefa del Ejecutivo balear en Argentina, concretamente en San Pedro, fue la ley para regular las comunidades baleares en el exterior.

Según el Ejecutivo balear, esta ley, que ni siquiera conoce el Consell de Govern, «es una nueva norma que reconocerá a las personas vinculadas con las Islas independientemente de su ascendencia u origen».

Para explicar esta ley a la comunidad balear residente en Argentina, la presidenta Armengol viajó acompañada por su jefe de gabinete, Quim Torres, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, Francesc Miralles.

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, afirmó, en declaraciones a OKDIARIO, que «no es de recibo que Armengol se vaya a Argentina para presentar una ley de la que en Baleares nadie sabe nada». Según Costa, el desplazamiento a Argentina de Armengol y de otras tres personas «no está justificado y sólo ha servido para hacer electoralismo».

Tonio Costa señaló que «nadie discute que los miembros del Govern viajen por motivos de trabajo pero lo que es discutible y perjudicial para la política es que la presidenta se vaya sin motivo aparente y que en cinco días las cuatro personas de la comitiva se gasten 20.000 euros. Son 1.00 euros por persona y día».