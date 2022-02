La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, rechaza modificar ahora los pliegos de licitación de los nueve centros de salud y afirma que en todo caso tomará una decisión una vez se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TAC). Esperar a la resolución del Tribunal implica paralizar durante al menos tres meses el concurso cuando el Govern argumentó que había optado por la fórmula de una licitación en bloque de los nueve centros por las prisas ante la situación de emergencia sanitaria.

El TAC paralizó el concurso tras la denuncia presentada por la Pimem al entender que la licitación en bloque dejaba fuera a las empresas de Baleares que no podían asumir los requisitos establecidos.

Patricia Gómez ha dicho que no descarta la posibilidad de modificar los pliegos de la licitación pero siempre después de que el TAC se haya pronunciado. Según la consellera, mientras el TAC no resuelva los pliegos no pueden modificarse. Es cierto sólo en parte porque la Conselleria de Salude tiene la posibilidad de negociar con la Pimem y propiciar la retirada del recurso.

Gómez, en todo caso, ha expresado su deseo de que el TAC falle a favor de la Administración «porque los centros de salud que se quiere construir son muy necesarios».

Según ha recordado, tras admitir el recurso de Pimem contra la licitación en bloque de nueve centros de salud, el TAC tiene tres meses para resolver, lo que no supone la paralización del proceso, al cual pueden presentarse ofertas hasta el 28 de febrero. Lo que no es posible, ha subrayado, es adjudicar si acabara el plazo y el tribunal no se hubiera pronunciado.

Como adelantó OKBALEARES el pasado martes, el Tribunal Administrativo Central ha admitido a trámite el recurso especial presentado por la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) contra la licitación de obra y servicio para nueve centros de salud en Mallorca. Presentó el recurso al considerar que al hacerlo en un único lote el Govern ha dejado fuera a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baleares. Al mismo tiempo que ha aceptado el recurso, el juez Tribunal paraliza el concurso de 86,4 millones de euros convocado por el Ejecutivo de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol.

Fue el pasado 29 de diciembre de 2021 cuando salieron a licitación en única concesión los siguientes nueve centros de salud: Centro de Salud Bons Aires en Palma, el Centro de Salud Trencadors a S’Arenal de Llucmajor, el Centro de Salud de Son Ferriol, el Centro de Salud Nuredunna de Artà, el Centro de Salud de Pollença, la Unidad Básica de Salud de Santa Margalida, la Unidad Básica de Salud en Consell, la Unidad Básica de Salud en Montuïri y la Unidad Básica de Salud en Sant Joan.