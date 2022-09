El Govern balear adjudica plazas ya ocupadas a tres maestras y las deja en la calle: «Fue un error»

Desaguisado de notable calado de la Conselleria de Educación del Govern balear, tras adjudicar plazas ya ocupadas a tres docentes de Primaria que habían firmado un contrato de tres años de duración a principios del pasado mes de agosto, y a las que dos días antes de su incorporación a sus puestos de trabajo, el día uno del presente mes, les comunicó que las plazas no existían, porque estaban ocupadas, que no hay nada que hacer, y a las que ha dejado en la calle.

«Ha sido un error administrativo», fue todo lo que pudieron escuchar Estefanía, Natalia y Zoraida este viernes del responsable de Educación Primaria de la Conselleria de Educación, que se ha lavado las manos al igual que el resto de altos cargos del departamento educativo balear, presidido por el socialista Martí March.

Un arranque de curso terrible para estas profesoras, y que en el caso de Zoraida, se ha saldado con una crisis de ansiedad que requirió de asistencia sanitaria.

«No nos ofrecen nada, nos dicen que ha sido un error, pero que no pueden hacer nada, que no hay nada que hacer. Se limpian las manos», afirma indignada Estefanía.

«Nos dicen que hagamos de nuevo el trámite de adjudicaciones, que las plazas salen el día cinco, que a lo mejor hay alguna vacante, y lo demás serán sustituciones. De estas plazas, no hay ninguna de las de tres años que nos concedieron, y nos adjudicaron a principios de agosto. No nos ofrecen nada con las mismas condiciones, más bien al contrario, porque nos han metido de nuevo en la lista, sin preferencia alguna para elegir», lamenta esta maestra, a la que le habían adjudicado una plaza de pedagogía terapéutica en un centro de enseñanza primaria de Palma, desde el día uno de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2025, y que como sus dos compañeras se ha quedado, en estos momentos, sin nada.

Para mayor desazón de las afectadas, desde la Conselleria de Educación ya les han avanzado que si quieren impugnar todo el procedimiento que lo hagan, pero que no hay marcha atrás.

«Dicen que no lo van a hacer porque sería un desastre, que no van a impugnar todo por tres personas, y que si queremos denunciar por lo contencioso, que seguramente no lleguemos a nada, pero nos han animado a denunciar todo lo que queramos», abunda Estefanía, incrédula ante lo que está viviendo en este arranque del curso escolar, y por la falta de empatía de los responsable de la Conselleria de Educación, la ausencia de alternativas y la nula asunción de responsabilidades por lo sucedido.

La responsable y directora del centro de enseñanza de Palma donde les dieron las plazas, y que es una de las personas que comete el error de bulto al no comunicar a la Conselleria que ya estaban adjudicadas, no ha sido ni tan siquiera amonestada.

Para mayor desazón de las afectadas, las únicas plazas a las que podrán optar ahora son sustituciones temporales puntuales a lo largo del curso escolar, pese a que hay otros profesores con menos puntos que ellas, a las que les han concedido contratos por tres años, como el que ellas firmaron en agosto, y que la Conselleria de Educación ha anulado.