Francina Armengol excluye a cientos de familias de la educación gratuita en la etapa de 2 a 3 años

El anuncio realizado de forma solemne por el Govern que preside la socialista Francina Armengol sobre la gratuidad de la etapa educativa de 2 a 3 años deja fuera a cientos de familias, al menos unas 2.000, al excluir tanto a las guarderías como a los Centros de Educación Infantil (CEI ). Además, tampoco pueden beneficiarse de la medida las familias que no inscribieron a sus hijos para el curso que viene al desconocer que les saldría gratis.

La gratuidad de la enseñanza infantil sólo se ha diseñado para las escoletas públicas y las que integran la red complementaria, que vendrían a ser las concertadas. No entran los colegios de Infantil ni las guarderías privadas.

La primera comunidad en acordar la gratuidad de las guardería fue Galicia. Lo hizo a finales del pasado año cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta. En el caso de Galicia, todas las guarderías son gratis, tanto las públicas como las privadas.

Fue el pasado 27 de julio cuando la presidenta Armengol anunció la gratuidad del último curso del ciclo de educación de 0 a 3 años, es decir, de 2 a 3 años, una medida que se aplicará a partir de septiembre y que beneficiará a 5.274 alumnos de Baleares. Los aproximadamente 2.000 niños y niñas que van a guardería o CEIs quedan excluidos de esta gratuidad.

Armengol también dijo que la gratuidad de la etapa de 2 a 3 años es una primera medida y que se irá «avanzando» con iniciativas similares en los 1-2 años y 0-1 «para hacer posible que la etapa de educación de 0-3 años sea universal». Añadió que a partir de septiembre la matrícula matrícula será «a coste cero» para el curso de 2-3 años, ya que el comedor o la ‘escola matinera’ irían aparte.

PP y Ciudadanos

Tanto el PP como Ciudadanos han cuestionado los términos de esta decisión del Govern sobre la enseñanza infantil por ser poco ambiciosa. El portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, afirmaba recientemente que Armengol, «va a remolque» de la presidenta de los ‘populares’, Margalida Prohens, en relación al anuncio de la gratuidad de la educación de 2 a 3 años en Baleares, y pidió mayor «ambición» al Ejecutivo balear.

«Prohens se comprometió el pasado mes de marzo a poner en marcha la gratuidad de toda la etapa de 0 a 3 años la próxima legislatura», recordó Costa, quien también señaló que la primera autonomía que anunció una medida de estas características fue Galicia.

Según el portavoz del PP, Armengol, «después de siete años gobernando sin haber avanzado nada en esta medida, sale ahora deprisa y corriendo con este anuncio». Por ello, consideró que tiene que ser más ambiciosa y señaló que mientras el Govern propone destinar 10,5 millones de euros a esta medida, Prohens hablaba de 30 millones de euros para así extenderlo a todo el ciclo de 0-3 años.

La formación Ciudadanos ha afirmado este domingo que «es totalmente favorable a la gratuidad en la etapa 0-3 años pero que el problema es la forma en que tiene previsto poner en marcha esta iniciativa el Govern». Así lo ha dicho Patricia Guasp, líder de Ciudadanos en Baleares, para quien “Armengol parece empeñada en lograr el más difícil todavía, ya que lo que debería nacer como un claro avance social, no solo está causando malestar en el sector y temor entre los Ayuntamientos, sino que, lo que es más grave, genera más desigualdades entre las familias de las islas”.

Señala Guasp que la gratuidad en toda la etapa 0-3 años «debe beneficiar a todo el mundo, no puede dejar fuera a los cientos de familias que acuden a los CEI no adscritos a la red complementaria y a las guarderías, cuando es bien sabido que la red pública de escoletas y la red complementaria no disponen de plazas suficientes para cubrir la demanda de este servicio, que es fundamental para la conciliación”.

Patricia Guasp añade que “estas familias, entre las que también hay algunas en situación vulnerable, sufren ya de una exclusión sistemática de beneficios sociales al no poder disfrutar de becas-comedor, de bono escolar o de desgravaciones fiscales, algo intolerable por parte de un Govern que dice ser de izquierdas”.

El Govern anunció que prevé gastar 10,54 millones de euros de manera que, tanto las escoletas públicas como las de la red complementaria recibirán una aportación de 36.000 euros por cada aula de 2-3 años. Con esta inversión, se cubrirán los gastos de funcionamiento en el horario ordinario de escolarización de esta etapa educativa, un mínimo de cuatro horas durante diez meses, lo cual supone un gasto de 2.000 euros por alumno.

Los módulos cubrirán el gasto de 293 aulas de 2-3 años de centros públicos y de la red complementaria. Así, el curso 2022-2023 habrá 184 centros educativos de 0-3 años de los que 108 son públicos, 50 privados integrados en la red complementaria y 26 privados.