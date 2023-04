El candidato del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presenta una lista marcada por la presencia de ex alcaldes, concejales y varios ex consellers insulares. Como número 2 repite Antònia Roca mientras que el número 3 es el veterano ex alcalde de Sóller, Carlos Simarro, que hace unos meses ya anunció que no se presentaba a las elecciones de su municipio.

El cuarto puesto es para la ex diputada y hasta ahora portavoz adjunta del PP en el Parlament, Núria Riera, cuya ausencia en la lista de Marga Prohens había llamado la atención. En la candidatura figuran otros ex alcaldes como Jaume Porsell (Andratx) y Jaume Isern (Bunyola).

El quinto puesto de la lista es para el ex concejal del Ayuntamiento de Palma, Guillermo Sánchez. Le siguen la ex diputada y ex concejal de Sa Pobla Margarita Serra y el concejal de Economía y Hacienda de Llucmajor, Pilar Bonet. Otro fichaje de Galmés es el de Rafael Bosch, que fue conseller de Educación en el Govern de José Ramón Bauzá, cargo que abandonó tras la aprobación del polémico TIL (el decreto sobre el Tratamiento Integral de Lenguas) para ser sustituido precisamente por Núria Riera.

En el puesto número 9 aparece Antoni Fuster, el que fuera secretario general del PP durante la etapa de Biel Company. El ex alcalde de Inca y ex presidente del Parlament, Pere Rotger, cierra la candidatura.

La lista completa es la siguiente: Llorenç Galmés, Antònia Roca, Carlos Simarro, Nuria Riera, Guillermo Sánchez, Margarita Serra, Rafael Bosch, Maria del Pilar Bonet, Antoni Fuster, Raquel Sánchez, Bernat Vallori, Maria Magdalena García, Jaume Porsell, Maria Portella, Pere Ferrer, Maria Bauzà, . Bartomeu Caldés, Maria Garrido, Jaime Isern, Catalina Gornals, Francisco Agustín Ramos, Margarita Ramis, Miguel Riera, Mireia Martínez, Antoni Aguiló, Francisca Socias, Rubén Ferrá, Maria Antònia Cifre, José Luis Sastre, Maria Eugenia Díaz-Munió, Jaime Català, Ángela Alorda y Pere Rotger