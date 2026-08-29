Forzó una autocaravana, se instaló dentro durante una semana y acabó detenida cuando intentaba cambiar la cerradura

La Policía Local de Palma detuvo a una mujer de 46 años como presunta autora de un delito de allanamiento de morada después de sorprenderla en el interior de una autocaravana que habría ocupado tras acceder a ella sin autorización de sus propietarios.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de agosto, alrededor de las 20.00 horas, en un descampado de la calle Bartomeu Sureda i Miserol, en Palma, después de que la Base del 092 recibiera un aviso ciudadano alertando de la presencia de una mujer alterada que se encontraba dando gritos en la vía pública.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma. Al llegar, un ciudadano señaló a los agentes una autocaravana estacionada en la zona. Cuando los policías se aproximaron al vehículo, sorprendieron a la mujer cambiando la cerradura de la puerta de acceso.

Los agentes le preguntaron por qué estaba manipulando la cerradura. La mujer ofreció una explicación que no coincidía con los indicios encontrados en el vehículo. Según manifestó, la autocaravana estaba abierta, pertenecía a su padre y ella no había forzado ningún acceso.

Sin embargo, durante la inspección, los policías comprobaron que una de las ventanas estaba fracturada y que la puerta presentaba daños. Ante estas evidencias y la intención aparente de la mujer de hacerse con el control del vehículo, los agentes realizaron varias gestiones para localizar al propietario.

Finalmente, pudieron contactar con el legítimo titular de la autocaravana, un hombre de 45 años, quien acudió pocos minutos después al lugar. El propietario aseguró a los agentes que no conocía de nada a la mujer y que nunca le había dado permiso para acceder o permanecer en el vehículo.

El hombre explicó además que la autocaravana era utilizada por él y su familia como segunda residencia durante los fines de semana. El vehículo estaba completamente acondicionado y equipado, con cocina, baño, camas y mobiliario, por lo que no se trataba de un vehículo abandonado. Según manifestó el propietario y confirmaron vecinos de la zona, todo apuntaba a que la mujer llevaba aproximadamente una semana entrando y saliendo de la autocaravana.

La posterior inspección del vehículo permitió comprobar nuevos desperfectos. De acuerdo con la denuncia presentada por el titular, la mujer habría accedido al interior después de romper dos ventanas laterales y desencajar por completo la claraboya del techo, además de causar daños en las cerraduras.

El propietario también denunció la sustracción de diversos objetos que se encontraban dentro de la autocaravana. Entre ellos figuraban dos maletines con herramientas, un aspirador de mano y un televisor. Ante los indicios recabados durante la intervención y después de confirmar que la mujer no tenía autorización para encontrarse en el interior de la autocaravana, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de allanamiento de morada.

La Sala de Atestados de la Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes, mientras que el propietario presentó formalmente la denuncia por los daños y la desaparición de los objetos. Finalmente, la detenida fue traspasada a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

La actuación se inició a raíz de un aviso ciudadano por una mujer que se encontraba alterada en la vía pública y terminó con el descubrimiento de una presunta ocupación de una autocaravana utilizada como segunda residencia por una familia, además de importantes daños en sus accesos y la denuncia por la desaparición de varios objetos.