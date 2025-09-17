El beach con más tradición cool de Mallorca, donde los humanos no son bestias sino elegantes figuras dispuestas a pasárselo bien sin agobios ni malos modos, con relajo y fiesta a la vez y generalmente gente guapa venida de todo el mundo, celebró su última fiesta de la temporada y lo hizo, como suele ser habitual en la casa, con gran éxito y dejando en todos los asistentes un muy buen sabor de boca. Purobeach Palma celebró el pasado 5 de septiembre su esperado evento Keep On Dancing, una celebración que hizo vibrar a 450 asistentes, desde el atardecer hasta bien entrada la noche.

El emblemático beach club de Cala Estancia se llenó de energía, combinando el ritmo de la música en directo con la brisa del mar y la icónica puesta de sol frente a la bahía de Palma. La experiencia fue mucho más que una fiesta, fue una muestra del agradecimiento de Purobeach a su público por una temporada repleta de eventos inolvidables.

Fue un encuentro entre amigos, que también son clientes de la casa, que aspiraba a mezclar magia, atardecer, música y un toque celeste para despedir la temporada. El ambiente en ese saliente de Cala Estancia se vistió de gala para esta cita. Desde las primeras horas del ocaso, los invitados fueron recibidos con un mar de sofás, hamacas con vistas al Mediterráneo, espacios lounge y una puesta de sol que serviría de preludio para lo que vendría.

La atmósfera estaba cargada de buena vibra con mesas VIP, servicio selecto de bebidas, finger food diseñado para paladares exquisitos y una decoración que invitaba tanto al relax como al glamour costero. Durante siete horas de música, DJs de renombre animaron la pista desde las cinco la tarde hasta la medianoche, creando un ambiente continuo y vibrante que invitó a todos a moverse y disfrutar del verano hasta el último minuto. El ambiente, elegante y relajado a la vez, permitió que cada persona encontrara su propio momento, desde disfrutar de la música al borde del mar hasta compartir risas y encuentros en un escenario único, donde el verano parecía no querer terminar.

El dress code dio un toque aún más creativo y festivo, con looks bohemios, coloridos y llenos de personalidad que se mezclaron con la esencia mediterránea de Purobeach y recuerdos inolvidables. Keep On Dancing fue mucho más que el último evento de la temporada: una invitación a seguir disfrutando y celebrando la vida frescos y creativos. Todo ese éxito se debe a un equipo de profesionales magníficos y a quien les comanda. Beltrán Álvarez de Estrada no sólo es un elegante aristócrata de educación impecable, es un empresario, visionario y anfitrión, junto con su esposa, magnífica interiorista y creadora de ambientes.

Beltrán es el nombre tras Puro Group, un empresario que ha sabido convertir un concepto de ocio frente al mar en un estilo de vida apreciado por quienes buscan calidad, estética cuidada y ambiente cosmopolita. Aquí va su historia, tejida con ambición, sensibilidad empresarial y atención al detalle. Madrileño de nacimiento, Beltrán estudió finanzas en Wharton (Estados Unidos). Antes de dedicarse al ocio y al lifestyle, tuvo una carrera en banca e inversión. Trabajó, entre otros, en instituciones como JP Morgan.

Puro Group fue fundado en 2004. Al poco de consolidarse la marca, Beltrán asume el liderazgo hacia 2011 como CEO del grupo. En sus inicios, Purobeach (y el grupo) enfrentaba desequilibrios financieros, crecimiento rápido sin una base sólida. Beltrán fue clave en encarrilar la marca hacia la rentabilidad, reordenando las finanzas, elevando estándares de servicio y construyendo una identidad fuerte. Beltrán no vende sólo tumbonas al sol, sino sueños al atardecer.

Gracias, querida familia, por todo.