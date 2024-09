El Fibwi Palma presenta a Xabi Beraza, Jone Pedro y Pau Tendero

Ambición, ganas de seguir sumando retos en su carrera y ganas de crecer. Esas son las señas de identidad de Xabier Beraza, Jone Pedro y Pau Tendero que han sido presentados hoy oficialmente como jugadores del Fibwi Palma en un acto en el que han estado acompañados por Martí Vives director deportivo del Fibwi Palma.

Jone Pedro, que llega procedente del baloncesto angoleño, ha señalado como punto principal para aceptar la oferta del Fibwi Palma el reto de poder jugar en una categoría en la que se podía buscar el ascenso a Primera FEB. “Me motivó el reto y la posibilidad de poder subir a Segunda División. He estado en Angola durante diez años y aunque nací en Angola crecí en Alemania y no he podido estar demasiado con mi familia y ahora estoy aquí. Estoy más cerca de casa y mi familia y amigos pueden venir a verme si quieren. Además, quería un nuevo reto en mi carrera deportiva”.

Por su parte, Xabier Beraza, segundo fichaje realizado por el Fibwi Palma tras comenzar el mercado, ha explicado los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del conjunto palmesano. “El proceso de contratación, vamos a decirlo así, ha sido bastante diferente. Desde el primer momento el club puso mucho interés en mi y yo me he sentido muy querido desde el primer momento y las cosas las han hecho de forma diferente. Con los entrenadores es bastante común hacer una llamada pero no una videollamada y el hecho de vernos las caras desde un primer momento me llamó la atención”, ha comentado el de Rentería que ha añadido: “Me muevo bastante por sensaciones y lo que me transmitieron Martí y Pablo fueron sensaciones muy positivas y acabé firmando a la semana sin esperar a más porque lo que había sentido no pensaba que nadie fuera a igualarlo. A nivel de proyecto deportivo y mio personal me sentí muy cómodo sobre el papel y de momento se está materializando”

Finalmente Pau Tendero ha explicado también el motivo de su regreso al Imprenta Bahía San Agustín y cómo afronta su vuelta a las pistas. “He estado un año sin jugar y eso es algo que se debe tener en cuenta. No estoy al cien por cien pero las expectativas son mejores de las que esperaba. Este año lo afronto como un año de aprendizaje. He estado fuera de casa mucho tiempo y ahora vuelvo a estar en casa y en el club de mi vida”, ha asegurado Tendero que, a ese respecto ha subrayado: “Quiero hacerlo bien. Le debo todo a Martí y a Guiem Boscana y a Juan Carlos Boscana por darme esta oportunidad”.